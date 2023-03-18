الشباب والرياضة بأسوان تشارك بفعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياة

شاركت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بختام فعاليات الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياة بالمحافظة تحت عنوان "كل نقطة بتفرق " من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات داخل مراكز الشباب بأسوان علي مدار الأسبوع المائى.

وكرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة على دور المديرية الفعال فى إنجاح فعاليات الحملة القومية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأيضاً اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

فعاليات رياضية

وشملت الفعاليات والأنشطة التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بأسوان خلال هذه المبادرة تنظيم دورى رياضى فى خماسى كرة القدم بمراكز شباب منطقة السيل لعدد ٥ فرق ، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة مشى لعدد 150 مشارك.

وكان قد شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ختام فعاليات الأسبوع المائى وذلك فى حضور العميد مهندس يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة إلى السيدة رضا عبد الحميد إسماعيل بالمركز الأول عن محافظة أسوان والتى تقيم بقرية سلوا بمركز كوم أمبو لفوزها بلقب الام المثالية على مستوي المحافظة ،وحصولها على المركز الأول.

أنشطة متنوعة

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تنظيم حفل لتكريم الأمهات المثاليات خلال الفترة المقبلة بالشكل الذى يليق بالمرأة الأسوانية ، موجها التهنئة لكل أم وإمرأة بمناسبة يوم المرأة المصرية ، وعيد الأم والتى أكدت تفوقها فى كافة ميادين العمل التنفيذى والعام والمجتمعى.

ومن جانبه أوضح محمد يوسف مدير عام التضامن الإجتماعى بأسوان بأن فوز السيدة رضا عبد الحميد إسماعيل 68 عام جاء بعد رحلة حافلة بالعطاء والتضحية والتحديات حيث أنجبت السيدة رضا ٤ أبناء ، فى حين توفى الزوج فى مقتبل العمر منذ 36 عام، لافتا إلى أن الحاجة رضا رفضت الزواج.

وتفرغت لتربية ابنائها وتعليمهم على الرغم من أن مصدر الدخل الوحيد لها هو المعاش البسيط الذى كانت تحصل علية بعد وفاة الزوج الذى كان يعمل بالهيئة العامة للسكك الحديد حيث أشترت ماكينة خياطة للمساعدة فى تلبية إحتياجات الأبناء وأستطاعت تعليم الأربعة ابناء وحصولهم على مؤهلات عليا ، كما أنها إستطاعت تزويج جميع الأبناء .