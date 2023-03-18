عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تشارك بفعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياة

أنشطة وفعاليات رياضية
أنشطة وفعاليات رياضية فى الأسبوع المائى بأسوان

شاركت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بختام فعاليات الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياة بالمحافظة تحت عنوان "كل نقطة بتفرق " من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات داخل مراكز الشباب بأسوان علي مدار الأسبوع المائى

وكرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ناصر سليم  وكيل وزارة الشباب والرياضة على دور المديرية الفعال فى إنجاح فعاليات الحملة القومية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأيضاً اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

أوقاف أسوان تواصل افتتاح سلسلة المساجد بمختلف المراكز والمدن والقرى

محافظ أسوان يهنئ رضا عبد الحميد إسماعيل الفائزة بلقلب الأم المثالية

فعاليات رياضية

وشملت الفعاليات والأنشطة التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بأسوان خلال هذه المبادرة تنظيم دورى رياضى فى خماسى كرة القدم بمراكز شباب منطقة السيل لعدد ٥ فرق ، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة مشى لعدد 150 مشارك.

وكان قد شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ختام فعاليات الأسبوع المائى وذلك فى حضور العميد مهندس يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى. 

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة إلى السيدة رضا عبد الحميد إسماعيل بالمركز الأول عن محافظة أسوان والتى تقيم بقرية سلوا بمركز كوم أمبو لفوزها بلقب الام المثالية على مستوي المحافظة ،وحصولها على المركز الأول. 

جهود مكثفة للبحث عن باقى مفقودى غرق فلوكة في أسوان

ملحمة من روح التكاتف للبحث عن مفقودى غرق فلوكة بنيل أسوان.. شاهد

أنشطة متنوعة 

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تنظيم حفل لتكريم الأمهات المثاليات خلال الفترة المقبلة بالشكل الذى يليق بالمرأة الأسوانية ، موجها التهنئة لكل أم وإمرأة بمناسبة يوم المرأة المصرية ، وعيد الأم والتى أكدت تفوقها فى كافة ميادين العمل التنفيذى والعام والمجتمعى. 

ومن جانبه أوضح محمد يوسف مدير عام التضامن الإجتماعى بأسوان بأن فوز السيدة رضا عبد الحميد إسماعيل 68 عام جاء بعد رحلة حافلة بالعطاء والتضحية والتحديات حيث أنجبت السيدة رضا ٤ أبناء ، فى حين توفى الزوج فى مقتبل العمر منذ 36 عام، لافتا إلى أن الحاجة رضا رفضت الزواج. 

وتفرغت لتربية ابنائها وتعليمهم على الرغم من أن مصدر الدخل الوحيد لها هو المعاش البسيط الذى كانت تحصل علية بعد وفاة الزوج الذى كان يعمل بالهيئة العامة للسكك الحديد حيث أشترت ماكينة خياطة للمساعدة فى تلبية إحتياجات الأبناء وأستطاعت تعليم الأربعة ابناء وحصولهم على مؤهلات عليا ، كما أنها إستطاعت تزويج جميع الأبناء .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشباب والرياضة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

أول تعليق من الغندور عقب خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يكشف حقيقة إعفاء خالد علي من منصبه بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يهنئ رضا عبد الحميد إسماعيل الفائزة بلقلب الأم المثالية

ترشيحاتنا

رسمياَ.. فوز يونس وعبدالرحيم وخليفة فوق السن وكامل ويحيي والجارحي تحت السن في انتخابات الصحفيين

بعد إصدار مذكرة اعتقال ضد بوتين.. ماذا قال بايدن؟

بركات يوجه تحذيرا شديد اللهجة للزمالك

دعاء ليلة 26 من شعبان.. بـ19 كلمة يغفر الله لك كل فريضة تركتها عمدا

طريقة عمل الهوهوز في البيت بأبسط الخطوات

حتى تحافظ على المواقيت .. 10 أمور تعينك على أداء الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم دولي مفاجأة.. تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال من لاعبي نادي الزمالك

محتاجين للراحة.. أبراج تعاني من الإجهاد والتوتر فهل أنت منهم؟

ينتظر مولوده الأول.. حودة بندق مع زوجته بالأشهر الأخيرة من الحمل

بفستان أخضر لامع.. كارول سماحة بإطلالة تعكس شخصيتها من حفلها بالكويت

فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

كتف في كتف.. مؤسسة أبو العينين تشارك بمبادرة أكبر عمل خيري بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ