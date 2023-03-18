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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في استفزاز لروسيا.. أمريكا تستأنف أنشطة الاستطلاع فوق البحر الأسود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مسؤولان أمريكيان الجمعة إن الولايات المتحدة استأنفت رحلات الاستطلاع بطائرات مسيرة فوق منطقة البحر الأسود بعد أن أدى اعتراض مقاتلة روسية لطائرة استطلاع أمريكية مسيرة يوم الثلاثاء الماضي إلى سقوطها.

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وقال المسؤولان إن طائرة من طراز آر.كيو-4 جلوبال هوك حلقت في مهمة إلى المنطقة الجمعة، وأضاف أحدهم أنها كانت أول رحلة بطائرة مسيرة منذ حادثة يوم الثلاثاء.

وأكد مسؤولون من البنتاجون هذا الأسبوع على أن الحادث لن يمنع واشنطن من القيام بمثل هذه المهام.

أول حادث

وكان إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو-9 يوم الثلاثاء الماضي أول حادث مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا منذ بدء الحرب الأوكرانية مما فاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وموسكو وتبادل البلدان اللوم علنا.

ونفت روسيا الاتهامات الأمريكية بأن طائرتها المقاتلة من طراز سو-24 تصرفت بطيش حول الطائرة الأمريكية المسيرة بل ألقت اللوم على "المناورات المتهورة" في تحطم الطائرة المسيرة.

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لكن البنتاجون نشر مقطعا مصورا أول أمس الخميس يظهر طائرة مقاتلة روسية من طراز سو-27 تقترب جدا من الطائرة المسيرة وتلقي بوقود بالقرب منها، فيما قال مسؤولون أمريكيون إنها كانت محاولة لإلحاق الضرر فيما يبدو بالطائرة الأمريكية أثناء تحليقها.

وأظهر المقطع فقدان البث المصور بعد مناورة لطائرة روسية قريبة أخرى وهو ما قال البنتاجون إنه ناتج عن اصطدام طائرة روسية بالطائرة المسيرة.

وينتهي المقطع المصور بمحرك الطائرة المسيرة الذي أصابه التلف في ما قال البنتاجون إنه نجم عن التصادم الذي أعطب الطائرة وأدى إلى تحطمها في المياه العميقة.

وكان الحادث الذي وقع فوق المياه الدولية تذكرة بخطورة المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا التي غزتها موسكو قبل أكثر من عام.

أمريكا واشنطن الولايات المتحدة البنتاجون البيت الأبيض الخارجية الروسية البحر الأسود

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