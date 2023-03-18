نص الفرقة اتباعت.. رسالة صادمة من نجم الزمالك السابق بعد الهزيمة الإفريقية

كشف أحمد جعفر نجم الزمالك السابق سبب خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال جعفر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نص فرقة الزمالك اتباعت زي بن شرقي وطارق حامد، وإمام عاشور وغيره ولاعيبة كتير ملعبتش أفريقيا خالص".



وأضاف: "هتحاسب اللاعيبة الجديدة دي على ايه، طبيعي هيتخضوا، خاصة إن الأجواء الأفريقية دي مختلفة عن المستوى المحلي".



وواصل: "خسارة الزمالك من شباب بلوزداد في مصر كارثة، واتعادلت مع المريخ السوداني هناك في ليبيا، هتصعد ازاي؟".



واختتم: "الزمالك عنده بطولة دلوقتي إنه يصعد لمقعد مؤهل في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل"