عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: احتفالية كتف في كتف تكليل لجهود متطوعيها بربوع المحافظات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت النائبة إيلاريا حارص عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، إن انطلاق احتفالية مبادرة "كتف فى كتف" بمشاركة مؤسسة أبو العينين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، جائت احتفالا بجهودهم، ومشاركتهم خلال الأيام الماضية، وتكليلا لجهود المتطوعين بها بعد مساعي متعددة منهم في تعبئة وتوزيع ٦ مليون كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على ٢٠ مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وتابعت حارص في بيان صادر عنها أن هذه المبادرة جاءت متسقة مع توجيهات الرئيس السيسي لدعم المواطنين الأكثر احتياجا وتخفيف العبء عن كاهل البسطاء وتوافر السلع الأساسية للمواطن في ظل الاثار التضخمية التي خلفتها الحرب الروسية الاوكرانية، معقبة: كتف في كتف تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر".

وأكدت نائبة الشعب الجمهوري، على أن هذه المبادرة ابتعدت على العشوائية، منوهة أن التحالف الوطني يعتمد على قاعدة بيانات دقيقه لمحدودي الدخل والأكثر احتياجا، من أجل وصول الدعم و المساعدات لمستحقيها.

ولفتت النائبة إيلاريا سمير حارص أن الفترة الماضية شهدت قرارات من القيادة السياسية  بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، وكان أخرها تحسين الأجور والمعاشات وزيادة الفئات المالية لبرنامج تكافل وكرامة.

الرئيس السيسي مجلس النواب القيادة السياسية التحالف الوطني إيلاريا حارص كتف في كتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد خسارته من بلوزداد.. الزمالك يودع إفريقيا وفيريرا يرحل وجهاز فني مصري بديلا

رسميا.. خالد البلشي نقيبا للصحفيين

أول تعليق من الغندور عقب خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

أيه القرف دا.. طارق يحيي يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب الخروج الإفريقي

تونس .. قيس سعيد يعين كمال الفقي وزيرا للداخلية

السيسي يطلق أكبر مبادرة للعمل الخيري.. حضور بارز لـ مؤسسة أبو العينين بـ احتفالية كتف في كتف

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 مارس 2023.. وروشتة شرعية للتهيئة قبل رمضان

نص الفرقة اتباعت.. رسالة صادمة من نجم الزمالك السابق بعد الهزيمة الإفريقية

أول تعليق من أمريكا على مذكرة اعتقال بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم دولي مفاجأة.. تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال من لاعبي نادي الزمالك

محتاجين للراحة.. أبراج تعاني من الإجهاد والتوتر فهل أنت منهم؟

ينتظر مولوده الأول.. حودة بندق مع زوجته بالأشهر الأخيرة من الحمل

بفستان أخضر لامع.. كارول سماحة بإطلالة تعكس شخصيتها من حفلها بالكويت

فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

كتف في كتف.. مؤسسة أبو العينين تشارك بمبادرة أكبر عمل خيري بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ