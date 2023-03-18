نائبة: احتفالية كتف في كتف تكليل لجهود متطوعيها بربوع المحافظات

قالت النائبة إيلاريا حارص عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، إن انطلاق احتفالية مبادرة "كتف فى كتف" بمشاركة مؤسسة أبو العينين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، جائت احتفالا بجهودهم، ومشاركتهم خلال الأيام الماضية، وتكليلا لجهود المتطوعين بها بعد مساعي متعددة منهم في تعبئة وتوزيع ٦ مليون كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على ٢٠ مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وتابعت حارص في بيان صادر عنها أن هذه المبادرة جاءت متسقة مع توجيهات الرئيس السيسي لدعم المواطنين الأكثر احتياجا وتخفيف العبء عن كاهل البسطاء وتوافر السلع الأساسية للمواطن في ظل الاثار التضخمية التي خلفتها الحرب الروسية الاوكرانية، معقبة: كتف في كتف تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر".

وأكدت نائبة الشعب الجمهوري، على أن هذه المبادرة ابتعدت على العشوائية، منوهة أن التحالف الوطني يعتمد على قاعدة بيانات دقيقه لمحدودي الدخل والأكثر احتياجا، من أجل وصول الدعم و المساعدات لمستحقيها.

ولفتت النائبة إيلاريا سمير حارص أن الفترة الماضية شهدت قرارات من القيادة السياسية بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، وكان أخرها تحسين الأجور والمعاشات وزيادة الفئات المالية لبرنامج تكافل وكرامة.