تجليات المقدّس في عبادات الشعوب القديمة.. أحد اصدارات هيئة الكتاب السورية

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن سلسلة "آفاق ثقافية" كتاب (تجليات المقدّس في عبادات الشعوب القديمة)، تأليف: د. غسان بديع السيد، تصميم الغلاف: عبد العزيز محمد.

يحاول هذا الكتاب أن يبين، عبر نماذج مختلفة من العبادات القديمة، أن الخبرة الدينية للإنسان قديمة وأقدم من الديانات السماوية، وهي تتشابه في كثير من العناصر بغض النظر عن مكان وجود هذا الإنسان في العالم. إن فصول هذا الكتاب تقدم نظرة شاملة عن علاقة الإنسان بالمقدس عبر التاريخ. تأتي الفكرة أولاً ثم تأتي الطقوس والأساطير والرموز والقربان والأعياد التي تثبّت هذه الفكرة في وعي الجماعة، ويمنحها الاستمرارية بقوة دفع لا حدود لها. ولهذا فإن العبادات القديمة لا تزال حاضرة بيننا حتى اليوم بأشكال مختلفة، وقد لا نعيها بسبب التعتيم الذي يطالها. ومن هنا تأتي الغاية من هذا الكتاب الذي يضع بين يديّ القارئ معلومات من مصادر عربية وأجنبية تبيّن أن الوعي البشري لم يتطور كثيراً في موضوع العلاقة مع المقدّس.

كتاب (تجليات المقدّس في عبادات الشعوب القديمة)، تأليف: د. غسان بديع السيد، يقع في 296 صفحة من القطع المتوسط، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.