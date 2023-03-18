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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قيمة مالية ضخمة.. تسريب جديد لعقد لاعب الزمالك

صدى البلد

حصل أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صور من عقد عمرو السيسي مع الزمالك والذي انضم للقلعة البيضاء الصيف الماضي قادمًا من طلائع الجيش.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور العقد، ووفقًا للعقد المسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عمرو السيسي يحصل خلال الأربعة مواسم على ما يقرب من 30 مليون جنيه.

ويحصل عمرو السيسي في الموسم الأول على نحو 6 ملايين، وفي الموسم الثاني على 7 ملايين و575 ألف جنيه، وفي الموسم الثالث على 7 ملايين و575 ألف جنيه، وفي الموسم الرابع على 9 ملايين و90 ألف جنيه.

وودع الزمالك بشكل رسمي بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات بالخسارة من شباب بلوزداد الجزائري 0/2،  في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب 5 يوليو، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

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