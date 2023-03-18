الزمالك في مأزق.. فرج عامر يعلق على خروج الزمالك من أبطال أفريقيا

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي خساره الزمالك امام بلوزاداد لمتابعيه عبر حسابه الشخصي فيسبوك .

وكتب فرج عامر :"زعلت جدا لخروج نادي الزمالك من شباب بلوزداد لانه فريق غير منظم ولا يضم لاعبين موهوبين ، تذبذب مستوي الزمالك وتأخر التغييرات وضع الزمالك في مازق ، لو الزمالك لعب بنفس تشكيل وحماس مباراتة امام الترجي الاي فاز فيها الزمالك ٠/٢الزمالك كان كسب".

أحرز فريق شباب بلوزداد هدفين فى شباك الزمالك بالدقيقة 75 و78 من تسديدة قوية ومتابعة داخل منطقة الجزاء في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطالأفريقيا.