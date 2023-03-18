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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك في مأزق.. فرج عامر يعلق على خروج الزمالك من أبطال أفريقيا

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي خساره الزمالك امام بلوزاداد لمتابعيه عبر حسابه الشخصي فيسبوك .

 

وكتب فرج عامر :"زعلت جدا لخروج نادي الزمالك من شباب بلوزداد  لانه فريق غير منظم ولا يضم لاعبين موهوبين ، تذبذب مستوي الزمالك وتأخر التغييرات  وضع الزمالك في مازق ، لو الزمالك لعب بنفس تشكيل وحماس مباراتة امام الترجي الاي فاز فيها الزمالك  ٠/٢الزمالك كان كسب".

 

أحرز فريق شباب بلوزداد هدفين فى شباك الزمالك بالدقيقة 75 و78 من تسديدة قوية ومتابعة داخل منطقة الجزاء في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطالأفريقيا.

 

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