أهنتم الزمالك كلكم.. تعليق ناري من حتحوت بعد الخسارة من بلوزداد

علق الإعلامي هاني حتحوت على خسارة فريق النادي الزمالك فريق بلوزداد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصلالاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات "تويتر".

وكتب حتحوت "أهنتم الزمالك كلكم!"

خسر فريق الزمالك أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدفي شباب بلوزداد الجزائري فى شباك فريق الزمالك زكريا ورداى وليونيل وامبا.

وتجمد رصيد الزمالك عند 4 نقاط فيما رفع شباب بلوزداد الجزائري إلى 9 نقاط.

ويتصدر فريق الترجي التونسي المجموعة الرابعة بـ 10 نقاط فيما رافق شباب بلوزداد نظيره التونسي بـ 9 نقاط إلىربع نهائى دورى أبطال إفريقيا وحل فريق المريخ السودانى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط والزمالك فى المركز الأخيربنفس الرصيد مع فارق الأهداف.

وودع فريقا الزمالك والمريخ السوداني دورى أبطال إفريقيا بغض النظر عن المباراة الأخيرة فى دور المجموعات بالمسابقةالقارية.

قال هيثم فاروق عبر الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبلوزدا]: رحيل فيريرا ضرورى وهناك لاعبين داخل الفريق لايستحقون ارتداء تيشيرت الفارس الأبيض.

أضاف: فيريرا فشل فنيا واللاعبين يستحقون الخسارة امام شباب بلوزداد لافتا إلى أن هناك أسعار خيالية فى صفقاتنادى الزمالك