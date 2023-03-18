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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال يفتح النار على فيريرا ودفاع الزمالك.. فيديو

صدى البلد

سخر رضا عبد العال نجم الزمالك السابق من اختيارات فيريرا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال عبد العال خلال تصريحاته في برنامج اللعيب المذاع على فضائية mbc  مصر إن، دونجا لاعب الزمالك دائما ما يصنع الأخطاء التي تكلف فريقه وهذا لا يجعله مدافع يستحق ارتداء قميص الزمالك.

وأضاف عبد العال أن، روقة لاعب وسط الزمالك لا يتمكن من الظهور بشكل جيد طوال مسيرته فلماذا يستمر فيريرا بالدفع به في المباريات الهامة.

وتابع: دونجا وروقة لا يستحقوا اللعب في الزمالك كما انهم لا يستطيعوا أن يكونوا لاعبا كرة قدم حتى في مركز شباب ام بيومي.

https://fb.watch/jkRcEzMBUZ/

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