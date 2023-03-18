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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية "كتف في كتف" تتصدر اهتمامات الصحف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تصدرت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية مبادرة "كتف في كتف"، اهتمامات الصحف الصادرة، صباح اليوم /السبت/.

ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (في احتفالية "كتف في كتف" الحملة الأكبر في تاريخ العمل الأهلي المصري.. الرئيس السيسي: ما نشهده يؤكد أننا نسير للأمام)..ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد - في كلمته خلال احتفالية مبادرة "كتف في كتف"، والتي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي باستاد القاهرة الدولي، مساء أمس الجمعة - أن المبادرة جسدت معاني الإنسانية والتكافل المجتمعي، مشددا على أن ما نشهده اليوم هو إظهار لقدرة الشعب المصري لتحويل المحن إلى منح .
وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي قال إن إطلاق المبادرة مشهد إنساني رائع، موجها التحية والتقدير والإعزاز للشعب المصري العظيم، ومهنئا الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم، داعيا الله أن يوفقنا ويرزقنا الخير والسلام والبركة والمحبة للإنسانية جميعا.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أضاف "أقف متحدثا إليكم يختلط في نفسي مزيج من الاعتزاز والفخر..اعتزازي بوجودي وسط أبناء الوطن من كافة فئات الشعب المصري والفخر بما نحتفي به اليوم من تجسيد جديد لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي، الذي طالما كان المصريون فيه هم القدوة والمثل الملهم وخاصة في أوقاف الأزمات والشدائد".

وتحت عنوان (معيط: مصر ضمن الأعلى نموًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)..ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد - في جلسة "مستقبل التدفقات النقدية العالمية" خلال مشاركته بمؤتمر "القطاع المالي" بحضور وزير مالية البحرين - أهمية استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمي حتى تعود التدفقات اللازمة لتمويل التنمية، خاصة على مستوى الدول النامية بما يُمكِّنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادي نتيجة لتقلبات أسواق المال العالمية في أعقاب الأزمات المتعاقبة والتحديات الراهنة.

وأوضح معيط أن زيادة حجم التدفقات المالية لا تتحقق إلا من خلال استعادة ثقة المستثمرين في النظام الاقتصادى العالمي، وفي الأسواق الناشئة أيضًا التي لابد أن تتبنى سياسات استباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة.

وشدد الوزير على أهمية تعميق التحول الرقمي على المستوى المالي، والتوسع في وسائل الدفع الإلكتروني، ووضع أطر تنظيمية لها، وتحقيق التنسيق والتكامل الإقليمي في هذا الشأن.

وفي (المصري اليوم).. ذكرت الصحيفة - تحت عنوان ("الهجرة" تعلن إطلاق "شركة المصريين بالخارج للاستثمار") - أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي أعلنت الاتفاق على إطلاق شركة "المصريين بالخارج للاستثمار" وتسمية أعضاء مجلس التأسيس.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرة التقت نخبة من أبرز المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بمشاركة الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، وبحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة للجاليات.

وتابعت أن الوزيرة استهلت الاجتماع الذي دعت له مجموعة النواة، المؤسسة لشركة استثمار المصريين بالخارج، بأهمية تنفيذ المشروع الوطني لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، والتي تعد أحد أبرز مطالبهم سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس، أو صغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.

وقالت وزيرة الهجرة إن الشركة يديرها بالكامل المصريون بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، والذين يديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصرية.

وعالميا.. وتحت عنوان (مجلس الأمن يشيد بدور مصر لحل الأزمة الليبية)..ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن مجلس الأمن الدولي أشاد بالدور الذي تلعبه مصر في تسهيل المحادثات في القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأضافت الصحيفة أن مجلس الأمن رحب في هذا الصدد بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الـ13 للإعلان الدستوري.

وأشارت إلى أن المجلس أكد - في بيانه الرئاسي الذي يصدر بإجماع أعضائه الـ15 - اعترافه بالدور الذي يقوم به المجلسان والحاجة إلى توليد زخم جديد للبناء على هذا التقدم لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة شفافة وجامعة وآمنة في عام 2023، في أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا.

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