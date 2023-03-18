عليه مارد.. فرج عامر يعلق على أداء بيرسي تاو في دوري الأبطال

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أداء لاعب الأهلي بيرسي تاو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب: “بيرسي تاو لاعب أفريقي حريف بدأ يتألق، بس بيفكرني بالمارد اللي في مصباح علاء الدين، يفضل ساكت مالوش حس وأول ما يتمسح المصباح بأسلوب معين، يطلع المارد (قصدي بيرسي تاو) ويعمل البدع، بس لحد الآن بيطلع في الملاعب الأفريقية فقط، أكيد له طريقة مسح أخرى في الملاعب المصرية نتمنى أن تظهر قريبا جدا”.

وحقق الأهلي الفوز برباعية نظيفة أمام القطن الكاميروني في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأحرز بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، الهدف الرابع في شباك القطن الكاميروني، لتصبح نتيجة المارد 4-0 في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ونجح محمود كهربا، لاعب الأهلي، في إحراز الهدف الثالث في شباك القطن الكاميروني.

وسجل كهربا الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 23 و29.