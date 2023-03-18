عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عليه مارد.. فرج عامر يعلق على أداء بيرسي تاو في دوري الأبطال

بيرسي تاو
بيرسي تاو

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أداء لاعب الأهلي بيرسي تاو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب: “بيرسي تاو لاعب أفريقي حريف بدأ يتألق، بس بيفكرني بالمارد اللي في مصباح علاء الدين، يفضل ساكت مالوش حس وأول ما يتمسح المصباح بأسلوب معين، يطلع المارد (قصدي بيرسي تاو) ويعمل البدع، بس لحد الآن بيطلع في الملاعب الأفريقية فقط، أكيد له طريقة مسح أخرى في الملاعب المصرية نتمنى أن تظهر قريبا جدا”. 

وحقق الأهلي الفوز برباعية نظيفة أمام القطن الكاميروني في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأحرز  بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، الهدف الرابع في شباك القطن الكاميروني، لتصبح نتيجة المارد 4-0 في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ونجح محمود كهربا، لاعب الأهلي، في إحراز الهدف الثالث في شباك القطن الكاميروني.

وسجل كهربا الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 23 و29. 

الأهلى النادي الأهلي فرج عامر ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

باقي 4 أيام.. الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال ساعات قبل رمضان

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

أول تعليق من الغندور عقب خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

ترشيحاتنا

بقوة 4.8 درجة .. زلزال عنيف يضرب تركيا

بعد فيديو مقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو.. طلاق الفيلي والفهد

نجم الزمالك السابق يعلق على خروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا

عليه مارد.. فرج عامر يعلق على أداء بيرسي تاو في دوري الأبطال

وظائف المدارس اليابانية 2023 .. الرابط وشروط التقديم

أب يعذب ابنتيه حتى الموت.. جريمة بشعة تهز المجتمع الأردني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأزرق اللافت .. ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شاهد صاحب أطول لسان في العالم.. لن تصدق شكله

أحلام وحماقي وعاشور يشاركون بالغناء في ليلة تكريم أنغام بحفل الرياض

رعب| سائق يتفاجأ بظهور شبح أمامه على طريق سريع.. شاهد

فيديو

أنغام تشارك ويجز الغناء بـ البخت وكل مانقرب لبعض بحفل الرياض.. فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ