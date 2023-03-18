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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء جديد من رئاسة الحرمين الشريفين للنساء

صدى البلد

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ٣٠ مصلى نسائي في المسجد الحرام قبيل شهر رمضان المبارك.

 

وأوضحت مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود أن عدد المصليات النسائية في المسجد الحرام بلغ تقريبا ٣٠ مصلى والساحات الشمالية ٨ مصليات نساء، والساحات الغربية ٦ مصليات، وبالنسبة لمباني الخدمات الدور الأول عدد ٢ مصليات، ومباني الخدمات الدور الثاني عدد ٤ مصليات، وهذه الجهود المبذولة تقدم؛ لتحظى القاصدات ببيئة تعبدية آمنه وأجواء روحانية مفعمة بالطمأنينة, مشيرةً إلى أنه تم فرش سجاد جديد بالمصليات النسائية بتوسعة الملك فهد -رحمه الله- في بدرومات الدور الأرضي والدور الأول والمصليات النسائية بالتوسعة السعودية الثالثة.

 

وأبانت أن ما توليه الرئاسة العامة من اهتمام بالمصليات النسائية بالمسجد الحرام قبيل دخول موسم الخيرات يعكس حجم العمل القائم والجهود المبذولة لتحقيق الراحة والطمأنينة للقاصدات؛ تحقيقًا للتطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- تجاه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

 

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي شهر رمضان المبارك

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