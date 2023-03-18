شاهد.. تعليق شوبير على انضمام كهربا لقائمة المنتخب

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على عودة انضمام لاعب الأهلي محمود كهربا، للمنتخب الوطني.

وكتب عبر تويتر: “‏ألف مبروك لكهربا العودة لمنتخب مصر”.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس ويتخلله مباراتين أمام مالاوي يومي ٢٤ و ٢٨ مارس الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار ،وضمت القائمة ٢٤ لاعبًا وهم :

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

محمد هاني

هشام صلاح

محمد حمدي

أحمد فتوح

أحمد حجازي

علي جبر

محمد عبد المنعم

أسامه جلال

طارق حامد

إمام عاشور

محمود حماده

مروان عطيه

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

أحمد عبد القادر

مصطفي محمد

محمود كهربا

أحمد حسن كوكا.