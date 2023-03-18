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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الاعدام لمتهم والمشدد 15 سنة لآخر في إعادة محاكمتهما بـ كتائب حلوان

المستشار محمـد السعيد
المستشار محمـد السعيد الشربيني

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، حكمها على متهمين أثنين في إعادة إجراءات محاكمتهم على ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ «كتائب حلوان».

وحكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء، بمعاقبة محمود أبو حسيبة بالإعدام شنقا عما أسند إليه وإلزامه بدفع مبلغ 15 ألف و392 جنيه بالتضامن مع باقي المتهمين قيمة ما تم تخريبه في نقطة مرور حلوان، ومبلغ 28 ألف جنيه و742 جنيه، قيمة تخريب نقطة شرطة عرب الوالده، و86 ألف و850 جنيه قيمة تخريب سيارات نجدة حلوان.

وعاقبت المحكمة المتهم محمود عطية بالسجن المشدد 15 عاما، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، والزامه بدفع مبلغ 161 ألف و698 جنيه قيمة تخريب حافلة النقل العام في حلوان.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل ،وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

كتائب حلوان المستشار محمد السعيد الشربيني محكمة جنايات جنايات أمن الدولة العليا محاكمة

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