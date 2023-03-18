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رئيس التحرير
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تعليم

الشابتر الطلابي لجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين بجامعة سوهاج يُنظم «اختبارات الآبار»

صدى البلد

نظّم الشابتر الطلابي للاستكشاف الجيوفيزيائيSEG بقسم الجيولوجيا بجامعة سوهاج، والتابع لجمعية الاستكشاف الجيوفيزيائي العالمى بالولايات المتحدة الأمريكية، ندوة علمية بعنوان مقدمة عن اختبارات الآبار وطرق الحصول على البيانات.

وذلك بحضور كل من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة السابق، والدكتور زكريا عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء يسرى فهمى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

والدكتور عبدالباسط أبو ضيف المشرف الأكاديمي لشابتر وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  بقسم الجيولوجيا، بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور  مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الندوة تأتي فى ظل اهتمام الدولة بأساسيات أنظمة البترول كمحور من محاور التنمية المُستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة عمل تجديد وتنظيف للآبار القديمة clean up.

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وحساب إنتاجية الآبار الجديدة، مؤكداً على أهمية الاستفادة من جميع الابتكارات والأبحاث العلمية والنماذج الأولية، فى مجال البترول لدعم عملية التنمية المُستدامة في مصر.

وأضاف الدكتور حازم المشنب ان الندوة تناولت التعريف بأساسيات أنظمة البترول، وطرق الإنتاجية للبترول وكيفية التعامل مع الإنتاج، التعريف بأساسيات اختبارات الآبار وعمل التحليلات اللازمة للتعرف على الخزان والتأكد من إنتاجيته وجودة الآبار.

وذلك إلى جانب كيفية عمل تجديد وتنظيف للآبار القديمة وحساب إنتاجية الآبار الجديدة، مضيفاً أنه حاضر بالندوة المهندس هشام اسماعيل مهندس اختبارات الآبار بشركة اكسبروجروب Expro Group.

وأوضح الدكتور عبدالباسط أبو ضيف ان  الندوة  أوصت بضرورة تنفيذ ندوات أخرى في الاستكشاف الجيوفيزيائي للبترول، حتى يستطيع الطلاب تقريب الفجوة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي.

وأضاف أنه شارك بالندوة 60 طالباً وطالبة من  قسم الجيولوجيا بالكلية، وذلك تحت إشراف كلاً من الدكتور عبدالباسط محمد أبوضيف المشرف الأكاديمي لشابتر والطالب عبدالله أشرف بدرى رئيس الشابتر والطالبة ندى هشام على نائبة رئيس الشابتر والطالب محمد نبيل أنور.

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