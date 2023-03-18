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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأول في مصر والشرق الأوسط.. انطلاق مؤتمر قمة سلاسل الإمداد واللوجستيات بالقاهرة

قمة سلاسل التوريد
قمة سلاسل التوريد

انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات مؤتمر قمة سلاسل الإمداد واللوجستيات 2023  بالقاهره وذلك تحت رعاية منظمة العمل الدولية. 

جاءت القمة بمشاركة أكثر من 50 شركة بمختلف القطاعات اللوجستية من مصانع، وخطوط ملاحية وجوية، وشركات شحن، ومخازن ومواني، بالإضافة إلى حضور أكثر من 3000 مشارك وأكثر من ٢٠٠ متحدث حيث تقدم القمة أكثر من 100 ساعة من المحتوى العلمي وذلك لمناقشة كافة قضايا مشاكل وتحديات قطاع سلاسل الامداد والتموين واللوجيستيات بأعتبارها أحد أهم المواضيع التى تهم الخبراء والاقتصاديون.

مؤتمر قمة سلاسل الإمداد واللوجستيات هو أول قمة متخصصة لسلاسل التوريد في مصر والشرق الاوسط و الذي يجمع كل المهتمين والمتخصصين بمجال سلاسل الإمداد واللوجستيات مع التركيز على التوظيف والابتكاروريادة الأعمال. 

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شهد الحدث جمع من خبراء سلاسل التوريد والموجهين والمدربين المهنيين ورواد الأعمال والشركات الناشئة ورجال الصناعة والخبراء المصريين والدوليين وجهات حكومية ومؤسسات دولية.

ويهدف المؤتمر إلى تقديم محتوى تعليمي وتوفير فرص عمل للخريجين في مختلف مجالات سلاسل الإمداد بالإضافة إلى تغطية أهم التطورات المستقبلية في هذا المجال على الصعيد الدولي والمحلي خاصة بعد جائحة كورونا والأزمة اللوجستية العالمية.
ويتخلل الحدث فاعليات التشبيك بين رجال الصناعة ومقدمي الخدمات اللوجستية والربط بين المبتكرين ورواد الأعمال بالحاضنات والمسرعات وقنوات الاستثمار.
الجدير بالذكر ان الدورة الرابعة للملتقى السنوي لسلاسل الإمداد واللوجستيات، جائت تحت رعاية المعونة البريطانية ومنظمة العمل الدولية وبمشاركة خبراء صناعة سلاسل الامداد و اللوجيستيات وجهات حكومية ومؤسسات دولية وذلك جمبا الى جمب لمناقشة اهم التحديات والفرص المتاحة لدعم الاقتصاد المصري.

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