ليدز يونايتد يهزم ولفرهامبتون 4-2 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليدز يونايتد على مضيفه ولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح جاك هاريسون التسجيل لـ ليدز يونايتد في الدقيقة السادسة، أعقبه أيلينج بالهدف الثاني في الدقيقة 49.

وسجل كريستنسن الهدف الثالث لـ ليدز في الدقيقة 62، فيما قلص جوني الفارق لـ ولفرهامبتون بالهدف الأول في الدقيقة 65.

وسجل ماتيوس كونيا الهدف الثاني لـ ولفرهامبتون في الدقيقة 73، قبل أن يؤكد رودريجو انتصار ليدز بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 97.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليدز يونايتد لـ 26 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.