مخلفات سفن .. بقع زيت تغيّر ملامح لاعبي بطولة الترايثلون بالسويس | شاهد

تضرر بعض لاعبى رياضة الترايثليون خلال بطولة الجمهورية التى استضافتها السويس بعد ظهور بقع زيتية على أجسامهم نتيجة لتلوث خليج السويس ببقعة زيتية.

شهد الشاطئ العام في السويس "شاطئ السوايسة" حادث تلوث بحري اليوم السبت، أحال لون الشاطئ إلى الأسود نتيجة بقعة زيت من مخلفات السفن المترددة على الموانئ والعابرة بخليج السويس.



وأبلغت إدارة الشواطئ الشاليهات فرع شئون البيئة بالسويس بوجود تلوث على الشاطئ، بمسافة 200 متر، وتحرك البقعة باتجاه الشمال ناحية كورنيش السويس.

وأوضح مصدر ملاحي بهيئة موانئ البحر الأحمر، أن الرياح السبب وراء وصول بقعة الزيت لذلك المكان، حيث بلغت سرعتها اليوم 36 كيلو واتجاهها شمالية غربية، وتسببت في جمع المخلفات على شاطئ السوايسة الذي يقع على مسافة نحو 3 ميل بحري عن ميناءيّ الزيتيات وبورتوفيق.

وكشف أنه المتوقع تغير اتجاه الرياح خلال ساعات جمع الرياح تلك المخلفات مجددا مع حركة الجزر إلى منطقة مفتوحة بالبحر، وعندها سيتم التعامل معها وإزالتها.

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