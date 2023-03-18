إعلامي شهير: في ناس خلال رمضان بتقعد تاكل من الإفطار لحد السحور|فيديو

قال الإعلامي محمد الباز “إن شهر رمضان المفروض بيكون شهر لتهذيب النفس وبيعلم الناس، وتهذيب النفس معناه أنك لا تستهلك الكثير وهذا ليس له علاقة بأن هناك أزمة اقتصادية أو لا هذا الكلام بشكل عام”.

إعادة هيكلة استهلاكنا في شهر رمضان

وتابع محمد الباز خلال برنامج آخر النهار المذاع عبر فضائية النهار أن هذا الشهر انت بتصوم فيه عدد من الساعات ليس من أجل ان ننتقم من الأكل اول ما يضرب مدفع الإفطار مع أذان المغرب والمسألة ليست انتقامًا قائلا: "في ناس في رمضان بتقعد تاكل من الفطار لحد السحور"، وتابع الباز أنه يعتقد أننا من الممكن ان نستغل هذا الشهر الكريم في إعادة هيكلة استهلاكنا.