علوم زائفة| صدام بين أساتذة الفلك وعلماء الأبراج والسبب “مزاج البشر”.. وهذه حقيقة “حظك اليوم” وبالأدلة

الدكتور ياسر عبد الهادي: الأبراج ليست علم ولا يوجد دليل علمي عليها وليست ضمن علوم الفلك

الدكتور أشرف تادرس: توقعات الأبراج تنجيم ومثلها مثل قراءة الفنجان والكف

الدكتور جاد القاضي: الظواهر ليس لها علاقة بأي أضرار أو مشاكل أو آثار سلبية

يحرص يوميا ملايين من البشر، علي قراءة أخبار الأبراج والتي تتنبأ بحظوظهم خلال اليوم وما قد يخبئه لهم من حظوظ أو عقبات، وانتشرت مواضيع التنجيم أو ما يعرف بـ “الأبراج”، منذ زمن طويل للغاية حتي أصبح عادة يومية عند الكثيرون وهناك من يؤيدوها ويصدقوها إلي درجة الإيمان والتصديق الكامل، وهناك معارضين لهذا الأمر.

وحول هذا الأمر قال الدكتور ياسر عبد الهادي الأستاذ بمعهد بحوث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن فكرة أن تكون الأبراج علم أمر قتل بحثآ ومردود عليه بصورة كبيرة من قبل، وأن جميع علماء الفلك أكدوا علي أنه لا يوجد أي ربط بين أبراج النجوم وحياة الإنسان علي كوكب الأرض.

وأكد عبد الهادي خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الأبراج موجودة وهي عبارة عن مجموعات نجمية معروفة لدي جميع علماء الفلك والمنشغلين بيه، وإنها عبارة عن 88 برجا أو مجموعة نجمية سماوية، ولكن المعروف والمشهور منها 13 برجا فقط وذلك لأنهم يقعون في مسار مرور الشمس.

وأضاف الأستاذ بمعهد بحوث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أبراج النجوم ليس لها أي دور في تحديد مصير الشخص وسلوكه وطباعه، وأن علم الأبراج من العلوم الزائفة وليس له أى إثبات علمي، وأن هناك من حاول الربط بين الأهرمات وبين النجوم والأبراج، وهناك نظرية تقول أن السبب في بناء أبو الهول كان لأن الشمس اشرقت من برج الأسد ولهذا كان هذا الشكل المميز لحارس الأهرامات، ولكن تلك النظرية مردود عليها وتم نفيها لأنه بعد إجراء الحسابات الفلكية مرة أخرى وجدوا أن الشمس لم تشرق من برج الأسد ولكن كانت من برج العذراء.

وأشار الدكتور ياسر عبد الهادي، إلي أن مثل هذه العلوم تأتي في نطاق العلوم الزائفة، والتي لا يوجد أي دليل علمي حقيقي عليها، مؤكدآ علي أن علم الفلك والاسترشاد بالنجوم أمر علمي وحقيقي ولكن لا يوجد أي ربط بين ذلك وبين الطالع وحظك اليوم، وأن مواليد البرج الفلاني يكونوا أصحاب شخصية معينة ويتمتعون بصفات مميزة عن غيره، فكل هذا كلام غير علمي ولا أساس له .

وفي إطار متصل قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، أن التوقعات اليومية للأبراج وحظوظ البشر ليس له علاقة مطلقة بعلم الفلك، وأنه إذا كان هذا علم لكن أولى الناس بدراسة وكان ليدرس في الجامعات ولكن هذا يأتي ويندرج تحت مفهوم التنجيم.

وأضاف تادرس في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أننا دائمأ من نقول أن الكواكب والنجوم ليس لهم علاقة بمصائر الناس وحياتها ونشاطهم اليومى على الأرض، وأن توقعات الأبراج نوع من التنجيم وحرفة مثلها مثل قراءة الكوتشينه والكف والفنجان وضرب الوداع، والأشياء الظنية.

وأشار رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن التأكيد علي أن توقعات الأبراج ليست صحية وإنها تنجيم أنه لا يوجد إتفاق بين الذين يقولون ويكتبون في الأبراج، وأنه لو كان علما لأتفق جميع المنجمين ومعهم الفلكيين أيضا على كل ما فيه.

ولفت أستاذ الفلك، إلى أنه أنه لا يوجد أي علم مسمي بـ علم الأبراج وإنه ليس بـ علم الفلك، فأن علم الفلك يعتمد علي الفيزياء والرياضة والأرصاد التي تتم من خلال التلسكوبات، أما ما يطلق عليه بعلم الأبراج فهو ليس بعلم ويطلق عليه أنه من العلوم الزائفة وليس له اي اثبات علمي.

بينما أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد البحوث الفلكية، أن الأبراج الفلكية ليس لها أساس من العلم، وإننا دائمآ ما ننصح المجتمع بضروة عدم تصديق توقعات الأبراج.

وأشار القاضي، إلي أن الظواهر الفلكية والتي يكون فيها ظهور نجوم وكواكب ليس له أي علاقة بنشاط الإنسان علي الأرض، وأن الظاهرة الفلكية الوحيدة المرتبطة بالأرض والتغيرات المناخية هي علاقة الجذب بين الأرض والقمر، التي تظهر في ظاهرة المد والجزر، وهذه الظاهرة ليس لها أي تأثير على مزاج الإنسان.