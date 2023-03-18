طلب مفاجئ من أحمد موسى قبل مواجهة الأهلي والهلال السوداني

ناشد الإعلامي أحمد موسى، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بزيادة أعداد الجماهير في المباراة المقبلة للنادي الأهلي أمام فريق الهلال السوداني، في المباراة الأخيرة من دور الـ 16 لدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الإفريقي، مشيرا إلى أن الأهلي في حاجة لجماهيره.



أضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي يحتاج للفوز بهدف وحيد للتأهل لدور الـ 8 من البطولة الإفريقية، مشيرا إلى أن النادي الأهلي قدم أداء رائعا أمام فريق القطن الكاميروني ونجح في الفوز برباعية نظيفة.



وأوضح أن فريق صن داونز الجنوب إفريقي، تعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام فريق الهلال السوداني، ليمنح الأهلي الأمل من جديد للتأهل لدور الـ 8 من بطولة دوري الأبطال الإفريقي.

الأهلي ممثل مصر



وتابع أن الأهلي هو ممثل مصر الوحيد في هذه البطولة، ولابد من زيادة أعداد الجماهير والتفاف الجماهير حول الفريق من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل للبطولة، قائلا: «مش علشان أنا أهلاوي، لكن ده ممثل مصر في البطولة ولازم يكون في جماهير كبيرة خلف الفريق».

