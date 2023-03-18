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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة نارية لـ لاعبي الأهلي

ابراهيم عبد الجواد
ابراهيم عبد الجواد

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد  رسالة للاعبي النادى الأهلي قبل مباراتهم المقبلة أمام الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه علي تويتر "الكورة في ملعب الأهلي .. اللعيبة جاتلهم الفرصة بسرعة يصالحوا جماهيرهم ويضمنوا الصعود بإيديهم .. الماتشات دي روح وقلب قبل أي حاجة .. يمين شمال لازم تطلع كسبان عشان مينفعش تخدمك كده وتفرط في الفرصة".


تعادل نادي صن داونز الجنوب أفريقي مع نظيره الهلال السوداني بنتيجة 1 / 1  في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


بهذه النتيجة يتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.

الهلال السوداني النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا لاعبي الأهلي الاعلامي إبراهيم عبد الجواد

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