سيناء .. تدريب العاملين في الجهاز الحكومي على الاستراتيجية والأمن القومى

تشهد محافظة شمال سيناء، تنفيذ دورة الاستراتيجية والأمن القومى التي تقام في مدينة العريش لتدريب العاملين في الجهاز الحكومي ، تحت إشراف أكاديمية ناصر العسكرية وكلية الدفاع الوطني والمجلس الوطني للتدريب والتعليم، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ممثلة في مركز شباب العريش ومركز إعلام العريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات لعقد الدورة التي تستمر ٥ أيام ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقا لخطة الدولة ٢٠٣٠.

تهدف الدورة إلى تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة على البرامج التثقيفية لرفع كفاءة العاملين في كافة القطاعات داخل محافظة شمال سيناء المتمثلة في مديريات: الصحة والتربية واللتعليم والتجارة والزراعة.

ويحضر الدورة وفد رفيع المستوى يضم كلا من: اللواء دكتور أسامة الجمال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء عادل العمدة، الدكتور محمد السيد شريف المدير التنفيذى للمجلس الوطني للتدريب والتعليم، اللواء أيمن فوزى منسق منطقة القناة، وبحضور كل من: ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام للشباب والرياضة، الدكتور رائد عبد الناصر رئيس مجلس إدارة مركز شباب العريش، ناصر العزازى مدير مركز شباب العريش، وعبدالفتاح الامام مدير مركز إعلام العريش.

تأتى الدورات في إطار اهتمام القوات المسلحة بأبناء سيناء.. حيث إنها تعد الأولى من نوعها، وذلك دعما لأبناء سيناء وتنمية الوعى القومى لديهم واتاحة الفرصة أمام جيل جديد من الشباب ليتبوأ المواقع القيادية.