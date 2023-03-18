عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيناء .. تدريب العاملين في الجهاز الحكومي على الاستراتيجية والأمن القومى

تدريب العاملين في
تدريب العاملين في الجهاز الحكومي علي الاستراتيجية والأمن الق

تشهد محافظة شمال سيناء، تنفيذ دورة الاستراتيجية والأمن القومى التي تقام في مدينة العريش  لتدريب العاملين في الجهاز الحكومي ، تحت إشراف أكاديمية ناصر العسكرية وكلية الدفاع الوطني والمجلس الوطني للتدريب والتعليم، تحت رعاية اللواء  الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ممثلة في مركز شباب العريش ومركز إعلام العريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات لعقد الدورة  التي تستمر ٥ أيام ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقا لخطة الدولة ٢٠٣٠.

تهدف الدورة إلى تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة على البرامج التثقيفية لرفع كفاءة العاملين في كافة القطاعات داخل محافظة شمال سيناء المتمثلة في مديريات: الصحة والتربية واللتعليم والتجارة والزراعة.

ويحضر الدورة وفد رفيع المستوى يضم كلا من: اللواء دكتور أسامة الجمال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء عادل العمدة، الدكتور محمد السيد شريف المدير التنفيذى للمجلس الوطني للتدريب والتعليم، اللواء أيمن فوزى منسق منطقة القناة، وبحضور كل من: ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام للشباب والرياضة، الدكتور رائد عبد الناصر رئيس مجلس إدارة مركز شباب العريش، ناصر العزازى مدير مركز شباب العريش، وعبدالفتاح الامام مدير مركز إعلام العريش.

تأتى الدورات في إطار اهتمام القوات المسلحة بأبناء سيناء.. حيث إنها تعد الأولى من نوعها، وذلك دعما لأبناء سيناء وتنمية الوعى القومى لديهم واتاحة الفرصة أمام جيل جديد من الشباب ليتبوأ المواقع القيادية.

 

txt

بمناسبة شهر رمضان.. سحب قرارات جزاءات الموظفين بمحافظة شمال سيناء

سيناء العاملين الحكومي الاستراتيجية الأمن القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تعادل الهلال مع صن داونز

قبيل بدء استحقاق شهادة الـ 18%.. هل يمكن تجديدها مرة أخرى؟

دوري أبطال أفريقيا.. تحرك عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

مقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو .. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير

بعد طلاقها .. ياسمين رئيس تعيش قصة حب جديدة مع رجل أعمال .. خاص

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الهلال وصن داونز

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر الصوم الثلاثاء المقبل .. اللهم بلغنا رمضان

ترشيحاتنا

وفاة بطل فيلم جون ويك في ظروف غامضة

أحمد موسى: أشكر الجيش على حملة تعريف الشباب بإنجازات المشروعات القومية

بعد الزلزال المدمر.. هطول أمطار غزيرة على ولايتين متضررتين في جنوب تركيا

مجلس إدارة الزمالك يحسم مصير فيريرا غدا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مخلل الليمون؟.. لن تتوقعها

علوم زائفة| صدام بين أساتذة الفلك وعلماء الأبراج والسبب “مزاج البشر”.. وهذه حقيقة “حظك اليوم” وبالأدلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحميك من مرض خطير| ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأناناس

بعد ظهوره بملابس حريمى.. صور وضعت ويجز في هجوم عنيف

تعيش قصة حب مع رجل أعمال.. صور جمعت ياسمين رئيس وطليقها غير منتشرة

اللحوم المصنعة سبب الإصابة بمرض خطير | تفاصيل

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

184 مليون جنيه.. إكرامي يكشف مهر ابنته حبيبة زوجة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ