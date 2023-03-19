برنامج دعم التكتلات الاقتصادية.. خطوات الحكومة لدعم الصادرات والناتج المحلي الإجمالي بتكليفات رئاسية

التخطيط تناقش خطوات إنشاء منصة مجالس المهارات القطاعية

ورشة عمل لمناقشة المرحلة الثانية من مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية





تبحث الحكومة دعم الصادرات المصرية من خلال مشروعات مشتركة مع شركاء التنمية لتعظيم نمو الناتج المحلي للبلاد بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل البرلمان والمجتمع المدني، لتنفيذ التكليفات الرئاسية للارتقاء بصادرات مصر.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استضافة فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية "خطط تطوير التكتلات وبناء الشراكات لتكتلات النباتات الطبية والعطرية، الرمان، البصل، الشمر بحافظات المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج" و ذلك بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية بحضور د. شيرين خلاف رئيس الادارة المركزية للصناعة والتجارة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنسق لجنة التنمية الاقتصادية الخاصة ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، التي ترأسها السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد وتضم ممثلي الوزارات المختلفة.

وأوضحت د. شيرين خلاف أن الورشة تهدف إلى عرض ومناقشة خطط تنمية التكتلات الاقتصادية في مرحلتها الثانية على الجهات المعنية والقطاع الخاص ومراجعة مخرجات الأنشطة ومدي تأثيرها على معالجة وسد الفجوات في سلاسل القيمة لتكتلات النباتات الطبية و العطرية والرمان والبصل إلى جانب تحديد فرص التكامل المتاحة للخروج بالشكل النهائي للخطط تمهيدًا لمرحلة بدأ التنفيذ .



وتابعت خلاف أن البرنامج بالأساس هو برنامج حكومي تقوم بتنفيذه وزارة التنمية المحلية بتمويل مشترك من الحكومة المصرية والبنك الدولي ، مضيفه أن البرنامج يأتي بالتعاون بين عدد من الوزارات المصرية تتضمن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارات التنمية المحلية و التجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي، متابعه أن البرنامج يعتمد على عدد من المكونات يتمثل المكون الأساسي فيها في المكون الاقتصادي او التنافسية.



وأشارت خلاف إلى أن بداية عمل البرنامج جاءت بمحافظتي قنا وسوهاج ثم امتد عمله إلى بعض الأنشطة في محافظتي أسيوط والمنيا، مشيرة إلى إطلاق أربعة تكتلات في قنا وسوهاج،في المرحلة الاولي موضحة أن تجربة العمل بالمحافظات أوضحت أهمية المشاركة مع عدد كبير من الجهات في مناقشة خطط الأعمال.



وأوضحت خلاف أن المقصود بالتكتلات الاقتصادية هي الأنشطة الاقتصادية القائمة بالفعل على أرض المحافظات في تجمعات من المنتجين قد تكون تجمعات صغيرة خارج المناطق الصناعية لكن لها أثر اقتصادي كبير جدًا.



وأرجعت د.شيرين خلاف اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفكرة التكتلات الاقتصادية؛ لكونها أحد ملفات عمل الوزارة واختصاصاتها في التنمية الاقتصادية، حيث تتشارك وزارتي التخطيط والتنمية المحلية في وضع التوجهات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المبنيه على التكتلات الموجودة في الواقع مع، العمل على التكامل فيها، موضحة أن دور وزارة التنمية المحلية الأساسي معني بالنطاق الجغرافي بالمحافظات، إلا أنه ثُبت أهمية التوسع إلى ما هو أبعد من ذلك.



وتابعت خلاف أنه كان هناك تعاون في بعض التكتلات مع عدد من الجهات المركزية كمركز تحديث الصناعة والمواصفات والجودة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجالس التصديرية موضحه أن دور الوزارة يرتبط بالتنسيق مع الجهات المركزية للارتقاء بالجهد المبذول إلى مستوى أكثر فاعلية يساعد في ربطه بتوجهات على المستوى الوطني والاقليمي كذلك في بعض الأحيان.

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي مشروع قوى عاملة مصرWorkforce Egypt وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة إم تي سي للتنمية الدولية، وذلك لمناقشة الخطوات التالية لبدء إنشاء منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر.

حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل، والدكتورة دينا كفافي، مستشار الوزيرة للإصلاحات الهيكلية.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التعليم الفني يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالٍ من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وأشارت “السعيد” إلى تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك اتساقًا مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن محورًا رئيسيًا يهدف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.

وقالت وزيرة التخطيط إن الوزارة تقوم بتوفير الإطار المؤسسي المناسب لإنشاء وتطوير مظلة لدعم إنشاء مجالس مهارات قطاعية كمنصات تهدف لتحسين كفاءة سوق العمل، وكذلك للمساهمة في ضمان جودة الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة، وتطوير منظومة لحوكمة مجالس المهارات القطاعية تضمن الاستدامة المالية والفنية لها على المدي الطويل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع الجهات المعنية.

واستعرض ممثلو مشروع قوى عاملة مصر أهداف المشروع وخطوات العمل، حيث يستهدف المشروع إعداد وتأهيل المتدربين لسوق العمل، من خلال إعداد الطلاب لسوق العمل، والوظائف التي تتطلب المهارات المتخصصة مع القطاع الخاص، عن طريق تحويل منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر لضمان تدريب الشباب على المهارات اللازمة من أجل اقتصاد متنامٍ قادر على المنافسة العالمية.

كما يعمل المشروع الممول من USAID على خلق فرص عمل مستدامة، والإصلاح المؤسسي لمنظومة سوق العمل بهدف دعم سبل تطوير القوى العاملة في الوقت الحالي، ومستقبلا.

يشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقعت مذكرة تفاهم مع مشروع قوى عاملة مصر لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية، تكون مظلة لجميع مجالس المهارات في مصر، وتقوم بالتنسيق بين مجالس المهارات في جميع القطاعات، بهدف رفع كفاءة سوق العمل المصرية، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتوضيح الأدوات المنهجية التي سيتم استخدامها لقياس مدى التقدم في إحرازها.