أخبار توك شو| غدا توزيع 6 مليون كرتونة... أحمد موسي يشكر الجيش المصري لهذا السبب

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار العاجلة والهامة علي مدار الساعة ومنها الآتي:

نصيحة عاجلة من شعبة الذهب للمواطنين

كشف المهندس هاني جيد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة وسر التذبذب خلال الفترة الماضية.

قال جيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" قفزة الذهب مؤخرا مرتبط بشكل كبير بالبورصة العالمية ولظروف البنوك الأمريكية التي تتعرض للإفلاس".



نشأت الديهي: الأزمة الاقتصادية لا تؤثر على العمل الخيري في مصر|فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حركة ليست معتادة في العمل الأهلي بمصر قبل قدوم شهر رمضان، خاصة أن الشهر المبارك يأتي في ظروف اقتصادية صعبة، ولذلك حدث تنسيق بين الجمعيات الأهلية لإعداد "تحالف العمل الأهلي".



قوافل غذائية تجوب المحافظات قبل رمضان بمشاركة 60 ألف متطوع |فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تنظيم حزب مستقبل وطن قوافل غذائية في عدد من المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتزامن مع مبادرة التحالف الأهلي للعمل التنموي كتف في كتف.

تعليق عمرو أديب على فوز خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين

علق الإعلامى عمرو أديب، على فوز الكاتب الصحفى خالد البلشى بمنصب نقيب الصحفيين وخسارة الكاتب الصحفى خالد ميري.

وأكد عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة “أم بى سى مصر” قائلا:" جرى العرف أن يكون للدولة مرشحا بانتخابات نقابة الصحفيين، إما الدولة تقدم له الدعم، او لا تمانع من وجوده".

المتحدث باسم الخارجية: إرادة سياسية حقيقية بين مصر وتركيا لاستعادة العلاقات الثنائية

علق السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على زيارة وزير الخارجية التركي إلى مصر ولقائه بوزير الخارجية سامح شكري .



وقال أحمد أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" زيارة وزير الخارجية التركي هامة وتدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين مصر وتركيا ".



أحمد موسى: أشكر الجيش على حملة تعريف الشباب بإنجازات المشروعات القومية

علّق الإعلامي أحمد موسى، على إطلاق القوات المسلحة حملة "شوف بنفسك" لاطلاع أبناء الشعب المصرى على إنجازات الدولة المصرية والتي تحققت خلال السنوات الماضية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "أتقدم بالشكر للقوات المسلحة على دورهم في تعريف الشباب على المشروعات القومية".



عوض تاج الدين يكشف معلومات مفاجئة وجديدة عن فيروس كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، تفاصيل ومعلومات جديدة حول فيروس كورونا، مضيفا:" فيروس كورونا قد يتراجع هذا العام ويتحول من فيروس وبائي لأحد الفيروسات التنفسية".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" من الممكن أن يصبح كورنا مثل الإنفلونزا، متابعا:" كورونا فقد شراسته في الإصابات بأعداد كبيرة لكن أي نوع من الفيروسات من الممكن أن تتسبب في مشاكل تنفسية وقد تؤدي لفشل تنفسي".



خليط من الفيروسات.. مستشار الرئيس يكشف مفاجأة جديدة



كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، تفاصيل ومعلومات جديدة حول فيروس كورونا كما كشف سبب انتشار البرد والزكام خلال الفترة الحالية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:"انتشار حالات البرد في هذه الفترة أمر عادي، وذلك لأنه في هذه الفترة يوجد خليط من الفيروسات التنفسية وكورونا واحد منهم.



أحمد موسى عن زيارة وزير خارجية تركيا لمصر : خارطة طريق بين البلدين

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة وزير الخارجية التركي إلى مصر ولقائه بوزير الخارجية سامح شكري .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" زيارة في غاية الأهمية وتم استقبال وزير الخارجية التركي بحفاوة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" نحن نشهد خارطة طريق بين البلدين لإعادة العلاقات بشكل طبيعي".

