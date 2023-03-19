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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين| متطوعو كتف في كتف يتحدثون عن جهودهم.. فيديو

متطوعو أكبر مبادرة
متطوعو أكبر مبادرة للعمل الأهلي في مصر كتف في كتف

استضافت الإعلامية إيمان الحصري، خلال تقديمها برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "عدد من متطوعي أكبر مبادرة للعمل الأهلي في مصر كتف في كتف، بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية، ومنهم عادل عبدالفتاح متطوع في جمعية رسالة للأعمال الخيرية، ومروة صلاح زكي متطوعة في مؤسسة بنك الطعام، والمهندس عبدالرحمن حبت متطوع ومدير المشروعات في مؤسسة صناع الحياة، وشروق أبو رية متطوعة في مؤسسة حياة كريمة.

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عضو التحالف الوطني عن احتفالية كتف في كتف : شعور لا يوصف

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مؤسسة أبو العينين حاضرة.. أحمد موسى: الرئيس شكر المشاركين بـ كتف في كتف

وتحدث المتطوعون عن جهودهم في العمل التطوعي على مدار السنوات الماضية.


وقال عادل عبدالفتاح متطوع في جمعية رسالة للأعمال الخيرية: "التجهيز لاحتفالية كتف في كتف استغرق 7 أيام من العمل المتواصل لإن الاحتفالية كبيرة وعدد المتطوعين كان كبير جدا"، لافتا إلى أن حلم الـ 6 ملايين كرتونة تم تنفيذه بسبب مشاركة جميع المؤسسات الخيرية.

 

وقالت مروة صلاح زكي متطوعة في مؤسسة بنك الطعام،: "كل مؤسسة كانت مشاركة في المبادرة كانت تعمل في منطقة معينة لإنجاح المبادرة والوصول لكل الأماكن"، مشيرا: "بنك الطعام مستمر طوال العام في تقديم المساعدات والوجبات للأسر الأكثر احتياجا".

 

بينما قال المهندس عبدالرحمن حبت متطوع ومدير المشروعات في مؤسسة صناع الحياة،: "الصورة التي ظهرت في احتفالية مبادرة كتف في كتف تلخص جهد وعمل سنوات متواصلة وتتويج لجهد المتطوعين على مدار السنوات الماضية"، مضيفا: "مؤسسة صناع الحياة شاركت بـ10 آلاف متطوع في الاحتفالية من 23 محافظة مختلفة".

 

وأشارت شروق أبو رية متطوعة في مؤسسة حياة كريمة، إلى مؤسسة حياة كريمة تفتح أبوابها على مستوى الجمهورية للتطوع ولا تلزم المتطوعين بوقت معين.


 

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