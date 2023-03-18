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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول نادٍ يعترض على طلب من الأهلي لرابطة الأندية بسبب 3 لاعبين

الأهلي
الأهلي

اعترض مسئولو نادي المصري البورسعيدي على طلب النادي الأهلي بشأن تأجيل مباراة كأس الرابطة والتي تقام خلال فترة توقف الدوري والتي تجمع بينهما منافسات الكأس.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة في نسختها الثانية هذا الموسم عن مواجهة الأهلي لـ المصري في دور ثمن النهائي.

وأرسلت إدارة النادي الأهلي  خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة التي تقام خلال فترة توقف الدوري، وذلك عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، واتساقًا مع بنود لائحة المسابقات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة.

ويأتي ذلك نظرًا لانضمام أكثر من اثنين من لاعبيه الدوليين للمنتخبات خلال فترة التوقف المشار إليها، فقد تلقى كلٌّ من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام «7 لاعبين» ؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبدالقادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم .. كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبي.

وأشار بيان النادي أن كل هذه الغيابات عن صفوف فريق الأهلي. في الوقت الذي يتمتع فيه غالبية المنافسين في ذات البطولة بتواجد كافة عناصرهم، وهو ما يتعارض مع كل قواعد العدالة.

 

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