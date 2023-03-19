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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النوايا الطيبة.. تعليق مثير من مجدي عبد الغني بعد تعادل الهلال وصن داونز

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

علق الإعلامي مجدي عبد الغني عن تعادل الاهلي وصن داونز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".

وكتب مجدي عبد الغني:''الأهلي مش بتاع مؤامرات .. و لولا النوايا الطيبة مكنش الهلال تعادل مع صن داونز''.

وعلى صعيد آخر، حرص أحمد ناجى، حارس مرمى الأهلي السابق، على دعم المارد الأحمر بعد تعادل فريق صن داونز الجنوب أفريقي مع نظيره الهلال السوداني بنتيجة 1 / 1  في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وكتب حارس مرمي الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "هى مباراة فى كرة القدم هناك فرصه كبيره للتأهل نهدى شويه وبلاش نقعد نقول مباراة مصيريه وبطيخ مطلوب فقط الثقه الكامله فى مجموعة اللاعبين وجهازهم الفنى ونطلب طلب مشروع جداً الإستاد يكون كامل العدد بس خلاص"


وبهذه النتيجة يتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.

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