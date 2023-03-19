كلاشينكوف الروسية تطور القوارب السريعة لقوات المهام الخاصة

أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية، أنها تعمل على مشاريع لتطوير وتعديل عدة نماذج من القوارب السريعة لقوات المهام الخاصة.

وقال رئيس الشركة، آلان موشنيكوف، خلال فعاليات معرض "إكسبوتكنوستراج-2023" التي تجري حاليا في روسيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، إن كلاشنكوف تعمل على العديد من المشاريع لتطوير قوارب هجومية سريعة، كما تجري العديد من التعديلات على قوارب/ BK-16/ لتحويلها لقوارب مناسبة لقوات خفر السواحل وقوات المهام الخاصة".

جدير بالذكر أن روسيا تطور هذه القوارب لتستخدمها كقوارب قتالية لعمليات الإنزال والمهام الخاصة وعمليات مكافحة الإرهاب ودعم الفرق العسكرية، كما يمكن استخدامها في مهمات الإنقاذ والإسعاف الطبي.