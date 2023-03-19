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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم شحاتة: اختيارات فيتوريا لقائمة المنتخب رائعة

صدى البلد

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن اختيارات المدرب البرتغالي روي فيتوريا لقائمة المنتخب في المعسكر المقبل رائعة، مشيرا إلى أن هذه هى أفضل مجموعة في مصر حاليا.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: فيتوريا أختار لاعب او اثنان في مركزه، وأيضا اختيارات المحترفين منطقية وواقعية".

وتابع: مباراتي مالاوي سيحددا مشوار المنتخب، وأتمنى تحقيق الانتصار خلالهما لتسهيل التأهل لامم افريقيا دون الدخول في حسابات.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس ويتخلله مباراتين أمام مالاوي يومي ٢٤ و ٢٨ مارس الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار ،وضمت القائمة ٢٤ لاعبًا.

٢٤ لاعبًا في قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي مالاوي

محمد الشناوي 
أحمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد هاني 
هشام صلاح 
محمد حمدي 
أحمد فتوح 
أحمد حجازي 
علي جبر 
محمد عبد المنعم 
أسامه جلال 
طارق حامد 
إمام عاشور 
محمود حمادة 
مروان عطية
حمدي فتحي 
أحمد سيد زيزو 
محمد صلاح 
مصطفى فتحي 
عمر مرموش 
أحمد عبد القادر 
مصطفي محمد 
محمود كهربا 
أحمد حسن كوكا.

منتخب مصر مصر فيتوريا كاس امم افريقيا

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