توضيح عاجل من التعليم بشأن تدريس برنامج فني التحكم الصناعي بالمدارس الفنية

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الاستفسارات بشأن تدريس وحدات التيرم الثاني لبرنامج فني التحكم الصناعي المطبق بالمناهج المبنية علي الجدارات في مدارس التعليم الفني.

وقدمت وزارة التربية والتعليم، معلومات وتفاصيل عن تدريس وحدات التيرم الثاني لبرنامج فني التحكم الصناعي المطبق بالمناهج المبنية علي الجدارات في مدارس التعليم الفني.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :