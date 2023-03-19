توضيح عاجل من التعليم بشأن تدريس برنامج فني التحكم الصناعي بالمدارس الفنية

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الاستفسارات بشأن تدريس وحدات التيرم الثاني لبرنامج فني التحكم الصناعي المطبق بالمناهج المبنية علي الجدارات في مدارس التعليم الفني.
وقدمت وزارة التربية والتعليم، معلومات وتفاصيل عن تدريس وحدات التيرم الثاني لبرنامج فني التحكم الصناعي المطبق بالمناهج المبنية علي الجدارات في مدارس التعليم الفني.
حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :
- برنامج فني تحكم صناعي يشارك به ثلاث تخصصات (الميكانيكا والكهرباء والالكترونيات).
- يقوم كل تخصص بتدريس الوحدات الخاصة به وتحت اشراف التوجيه الخاص بكل تخصص.
- في حالة عدم تواجد تخصص الكهرباء بالمدرسة يقوم معلمي تخصص الالكترونيات بتدريس وحدات الكهرباء ووحدات الالكترونيات
- وفي حالة عدم تواجد تخصص الالكترونيات بالمدرسة يقوم معلمي تخصص الكهرباء بتدريس (وحدات الالكترونيات ووحدات الكهرباء).
- في حالة عدم تواجد تخصص الكهرباء والالكترونيات بالمدرسة يقوم التوجيه الفني لكل تخصص بالمحافظة بعمل (ندب جزئي) لتدريس الوحدات الخاصة به من أقرب مدرسة وتحت أشراف التوجيه الفني بالمحافظة وذلك حرصاً علي سير العملية التعليمية.