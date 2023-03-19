عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تعزي الإكوادور و بيرو في ضحايا الزلزال

صدى البلد

عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها وتضامنها مع الإكوادور وبيرو في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين، والذي أسفر عن وقوع عدد متزايد من الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية الإكوادور وشعبها، وإلى حكومة جمهورية بيرو وشعبها ، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ارتفاع عدد القتلى والمصابين في زلزال الإكوادور

ولقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي الإكوادور وشمال بيرو، ما ألحق أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

وضرب الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته 6.8 درجة، على عمق 66.4 كيلومتر على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.

وقالت السلطات إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو على "تويتر": "ما زلنا في المنطقة للتحقق من الأضرار التي سببها الزلزال هذا الصباح. أريد أن أؤكد أنني معكم وأعبر عن تضامني والتزامي تجاه الضحايا".

وقالت هيئة الإعلام بالرئاسة إن الزلزال أسفر أيضا عن سقوط 14 قتيلا وأكثر من 380 مصابا، أغلبهم في إقليم الأورو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

مفاجأة في سعر الدواجن اليوم في الأسواق 

هددها بنشرها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة ويبتزها

بعد 14 سنة.. ليلى غفران تتحدث عن مقتل ابنتها هبة

الأوقاف تزف خبرًا سارًا حول صلاة التراويح بمسجد الحسين|تفاصيل

ترشيحاتنا

فرصة ذهبية للأهلي.. ماذا قالت صحف السودان عن تعادل الهلال مع صن داونز؟

بيان عاجل لمجموعة السبع بشأن تقاعس مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية

مصر تطلق المرحلة الجديدة من استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أول هاتريك.. كهربا يسجل ويصنع 10 أهداف بقميص النادي الأهلي

صندوق تحيا مصر يوفر 200 طن مواد غذائية جافة لصالح 20 ألف أسرة في سوهاج

القباج: التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الإيجابية من المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تؤدى مناسك العمرة برفقة ابنة شقيقتها.. صور

بسبب صورة.. ثعبان كاد ينهي حياة رجل في أستراليا | تفاصيل

احضن الدب| وكالة أمريكية تعلن عن وظيفة براتب مجز

أزمة تسهيلات التصوير تثير الجدل في ندوة الاقتصاد وعلاقته بالسينما بمهرجان الإسماعيلية

فيديو

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ