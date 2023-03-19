الإمارات تعزي الإكوادور و بيرو في ضحايا الزلزال

عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها وتضامنها مع الإكوادور وبيرو في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين، والذي أسفر عن وقوع عدد متزايد من الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية الإكوادور وشعبها، وإلى حكومة جمهورية بيرو وشعبها ، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ولقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي الإكوادور وشمال بيرو، ما ألحق أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

وضرب الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته 6.8 درجة، على عمق 66.4 كيلومتر على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.

وقالت السلطات إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو على "تويتر": "ما زلنا في المنطقة للتحقق من الأضرار التي سببها الزلزال هذا الصباح. أريد أن أؤكد أنني معكم وأعبر عن تضامني والتزامي تجاه الضحايا".

وقالت هيئة الإعلام بالرئاسة إن الزلزال أسفر أيضا عن سقوط 14 قتيلا وأكثر من 380 مصابا، أغلبهم في إقليم الأورو.