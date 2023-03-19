عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الزوجة وقفت ناضورجية لـ عشيقها.. حكاية ربة المنزل والحلاق في الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسانين، سيدة وعشيقها بالإعدام شنقا، بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامهما، عما أسند إليهم من اتهامهما بقتل زوج الأولى.

رعب داخل الفندق المهجور.. العثور على جثة شاب متحللة في الجيزة

فصل الرأس وفرّق جسدها أشلاء .. تفاصيل مثيرة في مقتل سيدة البدرشين

تفاصيل قضية ربة المنزل وعشيقها

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، أحالت القضية رقم 183 السنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور، المقيدة برقم 2250 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة لمحكمة الجنايات لمحاكمة ربة المنزل وعشيقها لاتهامهما بقتل زوج الأولى.

واتهمت النيابة العامة في الجيزة، بأمر إحالة المتهمين، كلا من نادية محمد - 50 سنة - ربة منزل ۲. محمد حسن - ٤٣ سنة - حلاق، لأنهما في يوم 9 أغسطس 2022 قتلا المجني عليه محمود سليمان على عمداً مع سبق الاصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ازهاق روحه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة.

وأوضح أمر إحالة المتهمين، أنهما أزهقا روحه لارتباطهما عاطفياً وطمعا في أمواله، فأعدا مخططا إجراميا محكما وجهزا أدواتهما (تالية الوصف) وما أن ظفرا به حتى ألقى الثاني بوجهه مادة حارقة فاعدمت مقاومته وسقط أرضا ثم تكالب عليه وسدد له ضربات قاسيات استقرت جميعها بعموم رأسه والأولى على مسرح الواقعة ترصد حركة جيرانها حتى أزهاق روحه - قاصدان من ذلك قتلاً - فلحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم الثاني أحرز أدوات " مطرقة حديدية ، شطة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية و الحرفية.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على الجثة بها عدة إصابات.

وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، وتبين من خلال المعلومات، أن زوجة المجني عليها وشخص تربطهما علاقة، وراء ارتكاب الجريمة، حيث استعانت المتهم به وقتله داخل الشقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

الجيزة الإعدام جنايات الجيزة اخبار المحاكم ربة منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

مفاجأة في سعر الدواجن اليوم في الأسواق 

بعد 14 سنة.. ليلى غفران تتحدث عن مقتل ابنتها هبة

هددها بنشرها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة ويبتزها

متداول.. سائق يقود سيارة مشتعلة على كوبري التجنيد

موضوعات متعلقة

وصول المتهمين باحتجاز وتعذيب ولاء زايد صيدلي حلوان إلى المحكمة

حكاية 3 ورقات| سر صادم يُجبر قاضي محكمة الأسرة على تطليق زوجة عاشت معذّبة

ترشيحاتنا

نقابة القرّاء تهنئ الرئيس بشهر رمضان.. وتعلن صرف 200 جنيه منحة لأصحاب المعاشات

مصطفى حسني لطلاب عين شمس: المسلم بأفعاله وأقواله وأخلاقه

شيء مؤسف .. نبيل الحلفاوي يعلق على تجاوزات الهلال السوداني مع الأهلي

معرض «دكان الفرحة» يفتح أبوابه لرعاية 2000 أسرة في سوهاج |شاهد

مصطفى حسني بندوة جامعة عين شمس: الإيمان بالقدر خيره وشره علاج فعّال للقلق|شاهد

بعد تعادل صن داونز والهلال.. خالد بيومي: قريبا سيكون الرد لعدالة السماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متداول.. سائق يقود سيارة مشتعلة على كوبري التجنيد

لن تتوقعها.. تحذير من تخزين الفراخ واللحوم أطول من هذه الفترة

إلهام شاهين تؤدى مناسك العمرة برفقة ابنة شقيقتها.. صور

بسبب صورة.. ثعبان كاد ينهي حياة رجل في أستراليا | تفاصيل

فيديو

أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21

حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ