الزوجة وقفت ناضورجية لـ عشيقها.. حكاية ربة المنزل والحلاق في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسانين، سيدة وعشيقها بالإعدام شنقا، بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامهما، عما أسند إليهم من اتهامهما بقتل زوج الأولى.

تفاصيل قضية ربة المنزل وعشيقها

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، أحالت القضية رقم 183 السنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور، المقيدة برقم 2250 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة لمحكمة الجنايات لمحاكمة ربة المنزل وعشيقها لاتهامهما بقتل زوج الأولى.

واتهمت النيابة العامة في الجيزة، بأمر إحالة المتهمين، كلا من نادية محمد - 50 سنة - ربة منزل ۲. محمد حسن - ٤٣ سنة - حلاق، لأنهما في يوم 9 أغسطس 2022 قتلا المجني عليه محمود سليمان على عمداً مع سبق الاصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ازهاق روحه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة.

وأوضح أمر إحالة المتهمين، أنهما أزهقا روحه لارتباطهما عاطفياً وطمعا في أمواله، فأعدا مخططا إجراميا محكما وجهزا أدواتهما (تالية الوصف) وما أن ظفرا به حتى ألقى الثاني بوجهه مادة حارقة فاعدمت مقاومته وسقط أرضا ثم تكالب عليه وسدد له ضربات قاسيات استقرت جميعها بعموم رأسه والأولى على مسرح الواقعة ترصد حركة جيرانها حتى أزهاق روحه - قاصدان من ذلك قتلاً - فلحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم الثاني أحرز أدوات " مطرقة حديدية ، شطة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية و الحرفية.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على الجثة بها عدة إصابات.

وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، وتبين من خلال المعلومات، أن زوجة المجني عليها وشخص تربطهما علاقة، وراء ارتكاب الجريمة، حيث استعانت المتهم به وقتله داخل الشقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.