عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: "مئوية توت" عمل مهم يجب عرضه خارج مصر

صدى البلد

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة السفير كريستيان بيرجر عن سعادته لمشاهدة فيلم "مئوية توت" الذي كشف عن معلومات مفيدة، اطلع عليها لأول مرة، مشيدا بمخرج الفيلم وفريق العمل.

وطالب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بضرورة عرض فيلم "مئوية توت" على نطاق واسع داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى أنه يروي جانبا مهما من تاريخ مصر.

جاء ذلك خلال عرض الفيلم الوثائقي "مئوية توت" من إنتاج قناة "سكاي نيوز عربية"، بقاعة سينما مركز الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافية، بحضور عدد من الدبلوماسيين والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة.

من جانبه أشاد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد بصناع الفيلم وقناة سكاي نيوز عربية، مؤكدا على أهمية هذه الأعمال التي تبرز دور الحركة الوطنية والدولة المصرية بمختلف مؤسساتها في الدفاع عن حقوق  مصر التاريخية والحفاظ على آثارها وتراثها الحضاري.

من ناحيته قال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور هانى أبو الحسن، إن التعاون بين قطاع الصندوق وقناة "سكاي نيوز عربية" يأتى فى إطار دور القطاع لتعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية الكبرى لمد جسور التواصل وفتح آفاق المشاركة بينها وبين المبدعين والجمهور.

ويتناول الفيلم قصة اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون على يد البريطاني هيوارد كارتر عام 1922
، كما يستعرض مسيرة الملك الشاب وسنوات حكمه التسع، ويجيب على الأسئلة التي أثيرت عن سبب وفاته وعلاقته بالثورة الدينية التي شهدتها الأسرة الثامنة عشرة وعودة المعبود آمون.

كما يكشف الفيلم لأول مرة النقاب عن الكثير من الوقائع التي صاحبت اكتشاف المقبره، وأسباب الخلاف بين مكتشف المقبرة هيوارد كارتر والحكومة المصرية على خلفية محاولاته الحصول على نصف المقتنيات التي احتوتها المقبرة.

ويجيب الفيلم عن التساؤلات بشأن استيلاء كارتر على عدد من المقتنيات الثمينة بالتعاون مع أسرة اللورد كارنارفون ممول عمليات البحث، كما يعرض للمرة الأولى الرسائل المتبادلة بين الزعيم المصري سعد زغلول وكارتر.

وتم تصوير الفيلم داخل وادي الملوك في الأقصر وتل العمارنة في المنيا، وشارك في الأداء الصوتي للشخصيات النجوم: كمال أبو رية ومحمود قابيل وسامح الصريطي.

في سياق متصل أعرب الفنان سامح الصريطي عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا العمل، حيث شارك في الفيلم بالأداء الصوتي لشحصية الزعيم سعد زغلول، مطالبا بإنتاج المزيد من مثل هذه الأعمال الوثائقية التي تحفظ للأجيال الجديدة تاريخ مصر على مر العصور وتحمي الذاكرة الوطنية من حملات التشويه وتزييف التاريخ.

من جانبها قالت الفنانة مادلين طبر إنها سعيدة بهذا العمل الذي استعرض تاريخ الملك الذهبي توت عنخ آمون، مضيفة أن مصر بحاجة لهذا النوع من الأعمال سواء كانت أعمال وثائقية أو درامية.
جاء ذلك بحضور الإعلامية إيمان أبوطالب، والإعلامية منى مصيلحي والإعلامية رشا سري، ومحمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة بالشيوخ، والسفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، والفنان سامح الصريطي والأمير فيصل الأطرش والمطربة حنان والمخرج هيثم البيطار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

عاجل .. كولر يطلب رحيل 3 لاعبين عن الأهلي| أسماء مدوية

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

الزوجة وقفت ناضورجية لـ عشيقها.. حكاية ربة المنزل والحلاق في الجيزة

ضحية مدير أشهر فرع للمأكولات: نشر صور جسدي بحساب سهير المليجي

بعرف أجود القرآن.. بسنت شوقي تكشف سرا عن حياتها الخاصة

مفاجأة في سعر الدواجن اليوم في الأسواق 

ترشيحاتنا

أزمة مصرفية تعصف بـ أمريكا.. وإدارة بايدن تلجأ لـ وارن بافيت

احترس..هذا النوع من العصير يدمر الصحة

للراغبين في العمل بنشاط جمع وتدوير المخلفات ..الشروط والإلتزامات

تحرك عاجل من الحكومة السويسرية بعد انهيار أسهم "كريدي سويس"

تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام بـ كأس الاتحاد الإنجليزي

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغني من ألحان كاظم الساهر قريبا وبحب ويجز .. أبرز تصريحات لطيفة

شاهد.. الصور الأولى لحادثة مقتل 19 شخصا في انقلاب حافلة ببنجلاديش

براءة هبة قطب .. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من تخزين الفراخ واللحوم أطول من هذه الفترة.. 10 صور وضعت رانيا يوسف في مأزق

فيديو

الطقس أول أيام رمضان.. درجات الحرارة المتوقعة وتحذير من الأرصاد| تغطية خاصة

بطولة مصطفى خاطر.. قصة مسلسل كشف مستعجل قبل عرضه في رمضان |فيديوجراف

كيلو ذهب مهرا ومليار يورو مؤخرا.. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير|فيديوجراف

بعد الحلق النجفة.. أحلام في مرمى الانتقادات بعد ارتدائها باروكة مصنوعة من الألماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ