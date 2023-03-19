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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول عراقي سابق:الولايات المتحدة صممت على تدميرنا قبل سنوات من غزو 2003

غزو العراق
غزو العراق

كشف المدير السابق لـ مكتب وزير الخارجية العراقي قبل الاحتلال الامريكي، عن أن الولايات المتحدة مصممة على تدمير العراق قبل سنوات من غزو عام 2003.

وبعد عقدين من دخول الجيش الأمريكي بغداد ، شارك فاروق الفتيان ، آخر سفير للعراق في اليونان قبل الغزو الأمريكي للبلاد ، مع سبوتنيك ذكرياته عما حدث قبل 20 عامًا.

وأضاف “بناءً على ما تبين أنه الافتراض الخاطئ بأن زعيم العراق آنذاك صدام حسين كان يخفي أسلحة دمار شامل ، في 19 مارس 2003 ، أطلقت الولايات المتحدة عملية حرية العراق ، التي أودت بحياة أكثر من 4700 جندي أمريكي وحلفاء. ومئات الآلاف أو حتى ملايين العراقيين”.

وفي 5 فبراير 2003 ، خاطب وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولن باول الأمم المتحدة، زاعمًا أن الولايات المتحدة لديها أدلة كافية على إنتاج العراق لأسلحة الدمار الشامل، وعرضت قنينة تحتوي على 'الجمرة الخبيثة' لتوضيح هذه النقطة. 

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لكن الدليل المزعوم الذي قدمته واشنطن فشل في إقناع مجلس الأمن الدولي الذي لم يصرح للولايات المتحدة باستخدام القوة. في الواقع، بحلول وقت الغزو غير المصرح به للعراق بقيادة الولايات المتحدة ، كان صدام حسين قد تخلص من الأسلحة الكيماوية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في البلاد. 

وتم الكشف لاحقاً عن أن إدارة بوش لديها أدلة ملفقة على أسلحة الدمار الشامل العراقية.

قال فاروق الفتيان إنه بعد احتلال أفغانستان، أصبح من الواضح أن العراق كان التالي في الصف.

وشنت الولايات المتحدة غزوها لأفغانستان في أكتوبر 2001 ، بعد أسابيع من هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية. 

وفي ذلك الوقت، أوضحت الولايات المتحدة تحركها من خلال تسليط الضوء على أن أسامة بن لادن هو العقل المدبر للهجمات ، وأن طالبان قدمت ملاذًا لأعضاء القاعدة . 

ومع ذلك ، لم تعترف طالبان قط بتأكيدات الولايات المتحدة بأن الجماعة لها أي صلة بهجمات عام 2001. واستمر الغزو الأمريكي ليحصد أرواح آلاف الجنود الأمريكيين وأكثر من 100 ألف جندي أفغاني وشرطي ومدني حوصروا في مرمى النيران.

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