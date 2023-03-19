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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

60 حلقة تلفزيونية وإذاعية من داخل الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان

صدى البلد

أنهت وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام إنتاج 60 حلقة تلفزيونية وإذاعية من داخل الحرمين الشريفين لبثها خلال شهر رمضان المبارك عبر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المحلية والعربية.

وأوضح الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية سلطان بن سعود المسعودي - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم /الأحد/ - أن الوكالة أنتجت 30 حلقة تلفزيونية بالتعاون المشترك مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، و30 حلقة إذاعية من إنتاج كوادر الوكالة، مشيرا إلى أنه تمت مراحل التصوير والتسجيل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي بهدف إبراز رسالة الحرمين الشريفين، وتعريف ضيوف الرحمن بالخدمات التي توفرها الرئاسة من أجل راحتهم وأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

الشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام المحطات الإذاعية المحلية هيئة الإذاعة والتلفزيون المسجد الحرام المسجد النبوي الحرمين الشريفين

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