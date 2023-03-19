وفاة تيك توكر شهيرة بعمر الـ30 عاما بعد إصابتها بصداع نصفي

توفيت بلوجر و أم لطفلين اشتهرت بقوة عبر تطبيق التيك توك، بشكل مأساوي عن عمر يناهز 30 عامًا بعد أشهر من إصابتها بالصداع النصفي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتابع التيك توكر جيهان توماس ، من دونكاستر ، أكثر من 66700 متابع على التيك توك، وذلك بفضل نشر مقاطع فيديو عن حياتها اليومية ، مثل تحضير وجبات غداء أبنائها ومشاركتها مشترياتهم في الشوارع.

ووفقًا لأحباء النجمة على مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن وفاتها يوم الجمعة كانت "غير متوقعة تمامًا" وتركت "حزينة" لعائلتها.

التيك توكر الشهيرة

وفي الأشهر الأخيرة ، كانت جيهان توثق صعوباتها الصحية على التيك توك، وشرحت كيف تم تشخيص أصابتها مؤخرًا بالتهاب العصب البصري، والسبب في هذه الحالة المؤلمة للغاية هو التهاب العصب البصري الذي ينقل الرسائل من العين إلى الدماغ.

كانت جيهان تدخل المستشفى وتخرج منها في الأسابيع الأخيرة ، لتطلع متابعيها على علاجها.

وفي آخر مقطع فيديو لها على التيك توك، والذي تمت مشاركته قبل أربعة أيام ، وجدت جيهان نفسها في المستشفى ، في انتظار الخضوع لعملية جراحية لحالتها.