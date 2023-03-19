مشاركة مصرية فاعلة بالمؤتمر الاقتصادي العقاري بالرياض

شهدت العاصمة السعودية الرياض خلال الايام الماضية المؤتمر الاقتصادي-العقاري "الجسر" بحضور الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود والوزير أحمد الباز الوزير المفوض بالشؤون العربية والسفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية ولفيف من رجال المال والأعمال والسياسة والاقتصاد.

وجاءت مشاركة مصرية فعالة فى هذا الحدث الاقتصادى العربى الهام .

من جانبه أكد علي الشرباني رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، على عمق وترابط العلاقات المصرية-السعودية والتي تتسم بالقوة والاستمرارية نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، فالدولتان تربطهما علاقات أخوة ومصاهرة ووحدة في الدين واللغة والثقافة والعادات والتقاليد وأكبر مثال على ذلك ان الجالية المصرية في السعودية تتعدي الـ ٣ ملايين مصري وهي أكبر جالية مصرية في الخارج كما يعيش على أرض مصر أكثر من ٨٠٠ ألف سعودي وهي أيضا أكبر جالية سعودية في أي دولة.

أضاف أن التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا ساهمت في رفع قدرة السوق العقاري المصري وتعزيز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية فى ظل العديد من المزايا التى يتفرد بها مقارنة بالأسواق المنافسة وأن مصر تتمتع بالاستقرار الأمني بالإضافة إلى رؤية استراتيجية واضحة ومحددة للتنمية العمرانية تنفذها الدولة منذ 7 سنوات وتستمر في تنفيذها حتى 2052 ضمن مخطط التنمية العمرانية الشاملة.

وأكد أن هذه العوامل تعد من أكثر العوامل الجاذبة للاستثمارات الاجنبية وخاصة الخليجية، لذلك حرصت المجموعة على ان تشارك بمشاريعها في المعارض العقارية في الخليج لتسليط الضوء على أهم مميزات العقار المصري بين منافسيها في دول الخليج.