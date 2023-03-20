أخبار التعليم| الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن برنامج منح التميز.. حقوق عين شمس تنظم محاضرة في أصول وأخلاقيات البحث العلمي القانوني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حقوق عين شمس تنظم محاضرة في أصول وأخلاقيات البحث العلمي القانوني

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس محاضرة لأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية وكذا الطلاب المسجلين بالدبلومات والباحثين المسجلين بالدكتوراه، بعنوان: أصول البحث العلمي القانوني، يحاضر فيها الدكتور جميل عبد الباقي الصغير، أستاذ القانون الجنائي وعميد الكلية الأسبق.

اليوم ..كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب

تتابع اليوم كلية الهندسة جامعة حلوان تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن برنامج منح التميز

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن "برنامج منح التميز" الذي تطلقه الجامعة لتقديم منحاً دراسية للطلاب المتفوقين في المجالات الأكاديمية وغير الأكاديمية بدءًا من خريف 2023.

علاج طبيعى القاهرة : هذا هو موعد الامتحانات النهائية لمرحلة الدراسات العليا

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات النهائية لمرحلة الدراسات العليا دور ابريل للعام الدراسى 2022-2023 .

اليوم انتهاء المؤتمر الدولي الثامن لمسح الدلتا بآثار عين شمس

تواصل كلية الاثار جامعة عين شمس فاعليات "المؤتمر الدولي الثامن لمسح الدلتا The Eighth Delta Survey "Conference and Workshop، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ، والمقام بالتعاون بين جامعة عين شمس وتمثلها كلية الآثار ووزارة السياحة والآثار والأكاديمية البريطانية وجمعية اكتشاف مصر فى الفترة من ١٨ -٢٠ مارس ٢٠٢٣.