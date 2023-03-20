عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة.. مكالمة عاجلة من الرئيس الأمريكي إلى نتنياهو

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإسرائيل

أفادت مصادر صحفية إسرائيلية، السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثان هاتفيا خفض التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه خلال المكالمة الهاتفية تناول الرئيس الأمريكي أيضا ملف الإصلاحات القضائية في إسرائيل.

وعلى جانب آخر ، قال مبعوث الأمم المتحدة "تور وينسلاند"، إن على إسرائيل والسلطة الفلسطينية منع التصعيد خلال شهر رمضان.

وأشار وينسلاند في تصريحات موقع "والاه" العبري ، أنه: "إذا تم تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة العقبة فيمكن تحقيق نجاح".

وانتقد رد فعل وزراء الحكومة الإسرائيلية بعد قمة العقبة، قائلًا: "لا يمكن الخروج للإعلام ونفي ما وقع عليه بعد دقيقتين من مغادرة الاجتماع .. ما وقع عليه يجب أن يتم تنفيذه .. القادة المسؤولون بحاجة لاتخاذ قرارات الآن لضمان الهدوء في شهر رمضان".

منها وقف الاستيطان.. إسرائيل والسلطة الفلسطينية تعلنان الالتزام المشترك بإنهاء الإجراءات الأحادية

الأردن ينفي انسحاب إسرائيل من محادثات شرم الشيخ

الرئيس الأمريكي جو بايدن بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. كولر يطلب رحيل 3 لاعبين عن الأهلي| أسماء مدوية

لمجاورة الثنائي الذهبي| أسباب رحيل محمد صلاح عن ليفربول إلى عملاق أوروبا

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار متوسطة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد

ذيل "الجزيرة" لا ينعدل| القناة مارست الكذب والسفور والمكايدة.. ومستمرة في التحريض والفتنة

نصب واحتيال .. تحذير عاجل من البريد المصري لـ العملاء.. فيديو

12 لاعبا.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن الراحلين من الزمالك

مفاجأة.. إمام عاشور صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ذكري رفع علم مصر بطابا.. أحمد موسي يكشف رفض مبارك لطلبات إسرائيل وأمريكا

منها وقف الاستيطان.. إسرائيل والسلطة الفلسطينية تعلنان الالتزام المشترك بإنهاء الإجراءات الأحادية

خلال رمضان .. مبعوث الأمم المتحدة يدعو إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمنع التصعيد

ترشيحاتنا

تصل لـ5 سنوات حبس.. قانون جديد يزج بالزوج للسجن حال ضرب الزوجة

بالأسماء.. لاعبون في الزمالك يرفضون خوض المباريات

تصفية حسابات داخل الزمالك.. فيريرا ينتفض وموقف غريب من أسامة نبيه

ذكر عظيم لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. أدركه بـ ركعتين و7 كلمات

عاجل.. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

بعد الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة.. مكالمة عاجلة من الرئيس الأمريكي إلى نتنياهو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيرسنج فى الحاجب ولابس حلق.. ابن أنغام يضعها في مأزق مع الجمهور

أم صالح ماتت| مشهد لن ينساه الجمهور.. هل ضربت محمد ثروت 12 قلم بجد؟

ملابس غريبة.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع سوسن بدر وإيناس الدغيدي.. شاهد

مشط بـ6.5 مليون دينار.. أغرب هدية ذهب لـ عيد الأم بدولة عربية

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. أمينة خليل تحارب ملل الزوج في "الهرشة السابعة"| وهذه قنوات عرضه

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ