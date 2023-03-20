بعد الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة.. مكالمة عاجلة من الرئيس الأمريكي إلى نتنياهو

أفادت مصادر صحفية إسرائيلية، السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثان هاتفيا خفض التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه خلال المكالمة الهاتفية تناول الرئيس الأمريكي أيضا ملف الإصلاحات القضائية في إسرائيل.

وعلى جانب آخر ، قال مبعوث الأمم المتحدة "تور وينسلاند"، إن على إسرائيل والسلطة الفلسطينية منع التصعيد خلال شهر رمضان.

وأشار وينسلاند في تصريحات موقع "والاه" العبري ، أنه: "إذا تم تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة العقبة فيمكن تحقيق نجاح".

وانتقد رد فعل وزراء الحكومة الإسرائيلية بعد قمة العقبة، قائلًا: "لا يمكن الخروج للإعلام ونفي ما وقع عليه بعد دقيقتين من مغادرة الاجتماع .. ما وقع عليه يجب أن يتم تنفيذه .. القادة المسؤولون بحاجة لاتخاذ قرارات الآن لضمان الهدوء في شهر رمضان".