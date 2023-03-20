عبدالملك: الأهلي محظوظ في دوري الأبطال.. وطارق مصطفى الأنسب لقيادة الزمالك

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن تعادل الأهلي مع صنداونز، وراء أحياء آمال الفريق الاحمر في الصعود للدور القادم، مشيرًا إلى أن فرق أفريقيا تلعب "fair" بشكل دائم عكس أندية شمال إفريقيا، وهو ما ساهم في إهدار المارد الأحمر فرصة آخرى للصعود بعد نتيجة لقاء السودان.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الأهلي محظوظ في دوري الأبطال، والدليل إهدر أطهر الطاهر لاعب الهلال لركلة جزاء حاسمة في مشوار فريقه، وأعاد الآمال للأهلي مجددًا".

وأضاف: "الزمالك غير مؤهل للفوز بدوري الأبطال هذا الموسم، وهناك أزمة كاملة في المنظومة، وهناك أسماء كثيرة لا تليق بالفريق الأبيض ولا تستحق التواجد داخل النادي".

وواصل: "سيد نيمار كان مؤثرًا مع الزمالك في الموسم الماضي، والموسم الحالي لم يقدم الإضافة، ويوسف أسامة نبيه شارك في بعض المباريات وكان جيدًا، أما سيف جعفر لم يكن له دور كبير في الموسم الماضي، ولكن بدأ يشارك مؤخرا ويظهر بشكل جيد".

وزاد: "صفقات الزمالك لم تقدم نفسها بصورة جيدة حتى الآن، رغم أنهم انضموا للفريق في ظروف جيدة وهو متوج بالدوري والكأس، وكان بالنسبة لي دونجا من أفضل الصفقات وشارك بشكل جيد بعد عودته من الإصابة".

وأكمل: "قرار رحيل فيريرا متأخر جدا، وكان يجب الإبقاء على أسامة نبيه في منصب المدير الفني منذ فترة طويلة".

وتابع: "الزمالك سيعود للمشاركة في الدوري للبحث عن مركز مؤهل لدوري الأبطال، ولازال هناك امكانية لذلك، والأفضل اختيار مدرب أجنبي جديد يقود الفريق في المرحلة القادمة".

وأردف: "الفترة الحالية لو تم الاستقرار على مدرب مصري، اتمنى وجود طارق مصطفى في منصب المدير الفني وأبرز الأسماء التي تناسب المرحلة، واحمد حسام ميدو لن يكون خيار موفق في الفترة الجارية، بسبب تصريحاته ضد بعض اللاعبين في الفريق مؤخرا".

وأتم: "ميدو سبق ودرب الزمالك ولم يوفق، وطارق مصطفى المدرب المصري الوحيد الأصلح لقيادة الفريق، وإلا يجب الاتجاه نحو التعاقد مع مدرب أجنبي، ولم يتم التفاوض معه حتى الآن لقيادة الزمالك".