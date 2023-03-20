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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: يجب إعادة ترتيب الأوضاع داخل الأهلي.. وأخبار الزمالك أصبحت مُكررة

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن تقييم لاعبي الأهلي بشأن مواجهتي صن داونز أو القطن الكاميروني أمر خاطئ تمامًا، لكن يتم التقييم بشكل كامل على مدار موسم كامل، مؤكدا أن الفرصة أصبحت مواتية للصعود لدور الثمانية بدوري الأبطال.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "مواجهة الأهلي ضد الهلال ستكون حاسمة في مشوار الصعود، وبعد العبور إلى الدور القادم يجب إعادة ترتيب الأوضاع للمنافسة بشكل أقوى".

وأضاف: "بعد نهاية الموسم الجاري، لابد أن يكون هناك تقييم كامل وإعادة حسابات في بعض اللاعبين، ولابد من تكوين فريق جديد قبل مونديال 2025، ومن الوارد أن يخسر أي بطولة خلال العامين القادمين ولكن الأهم بناء فريق قوي للفوز بالألقاب لمدة 7 او 8 سنوات آخرى قادمة".

وأكمل: "لو ضاعت فرصة التأهل من الأهلي أمام الهلال السوداني في القاهرة، سيكون رد الفعل قوي جدًا على المستوى الجماهيري، خصوصًا بعد عودة الفرصة مرة آخرى".

وتطرق للحديث عن خروج الزمالك، قال: "البعض دائمًا يتحدث عن وجود مؤامرة ضد النادي بعد اي خسارة يتم الحديث في هذا الأمر، وجميع صفقات الفريق الجديدة غير مفيدة، هم لاعبين جيدين لكن لن يقدموا الإضافة للزمالك".

وأتم: "أخبار الزمالك بشأن رحيل فيريرا أو أسامة نبيه أصبحت مُكررة في الفترة الأخيرة، والأفضل الآن حدوث تغيير شامل في الجهاز الفني، بعد سلسلة الاخفاقات الآخيرة، وهذا الأمر سيفرق بالنسبة للاعبين أيضا".

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