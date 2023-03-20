كرمه الرئيس أوباما.. من هو "حموية" الذي يزور مصر حاليا؟

تصدر الشاب اللبناني طارق حموية، حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تحدثت الصفحات والمواقع العربية خاصة اللبنانية عن زيارته الحالية لمصر.

ويتساءل العديد من المتابعين ورواد السوشيال ميديا عن من هو "حموية" وما سبب زيارته الحالية لمصر؟

طارق حموية

من هو طارق حموية؟

الدكتور طارق حموية شاب لبناني في الثلاثين من عمره ويعد واحدا من الشخصيات العامة والمؤثرة في لبنان، ويعمل في مجال التنمية البشرية من خلال تدريب الكوادر والأفراد على تطوير الذات ولغة الجسد.

حقق حموية، نجاحا كبيرا في هذا المجال وأصبح لديه العديد من الشراكات العربية والعالمية، حيث يعد مدرب معتمد من جامعة كامبريدج ومحاضر معتمد من جامعة بوسطن الأمريكية، وحاصل على الدكتوراه في علوم البرمجة العصبية أو ما يعرف بـ NLP.

تدرب طارق حموية على يد أنطوني روبنز، والذي كان مدربا في البيت الأبيض، حيث تعلم منه الكثير، ليبدأ بعدها في تدريب الشخصيات العامة والسياسيين والمشاهير العرب.

طارق حموية مع الرئيس أوباما

سر لقائه الرئيس أوباما

ولعل أبرز محطات "حموية" الفارقة هي تكريمه من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حيث نشر مدرب تطوير الأفراد وخبير لغة الجسد، صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي عام 2018 وأرفقها بتعليق: "عندما تصبح الأحلام المستحيلة.. حقيقة".

وتعرض طارق حموية لعدد من الانتقادات بسبب صورته مع أوباما، ليرد حينها قائلا: "يجب أن نفصل بين شخصية الإنسان و سياسة الدول العظمى.. أنا مدرب على القيادة ولغة الجسد وسبق لي أن تحدثت كثيراً عن أن الرئيس أوباما محترف جداً في إستخدام لغة جسده لإيصال رسائله حتى أن شخصيته تعد من الشخصيات القيادية المشهورة في التاريخ وهذا ما يجمع عليه معظم خبراء القيادة ولغة الجسد في العالم!".

طارق حموية في مصر

لماذا يزور "حموية" مصر؟

وتداولت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية وكذا الصحف العربية، صور الشاب اللبناني طارق حموية خلال زيارته الحالية في مصر وهو في منطقة الأهرامات وأبو الهول.

وارتبط اسم الخبير اللبناني بتنظيم حدث أو فاعلية داخل مصر، خاصة في ظل شركاته مع العديد من الدول العربية في مجال تدريب الكوادر والأفراد، إلا أنه نفى ذلك، مؤكدا أن زيارته لمصر بغرض السياحة.

وأشاد الدكتور طارق حموية، بالسياحة المصرية والمصريين خلال زيارته لمصر، مردفا: "مصر بلد الأمن والامان والتاريخ والحضارة.. والمصريين أهل طيبة وكرم".