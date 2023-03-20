أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن الأسعار والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما سجلت أعلى مستوياتها أمس الأحد 19 مارس 2023 ، إذ تراجع سعر الجرام عيار 21 اليوم بعدما وصل إلى 2100 جنيه أمس.

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم مستويات جديدة في سوق مواد البناء ، إذ سجل سعر طن حديد عز اليوم .

يحرص الكثير على معرفة أرقام الطوارئ، فقد يتعرض البعض لمواقف طارئة ويحتاج إليها ، والتي يتم الاستعانة بها في حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع صدى البلد ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة ، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

تراجعت أسعار الدواجن اليوم مجددا في الأسواق ، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 89- 69 جنيها وتبدأ للبيع للمستهلك في المحلات من 71 جنيها بتراجع نحو 24 من أعلى سعر قبل عدة أيام وهو 95 جنيها.

ينتهي فصل الشتاء رسميا اليوم الإثنين 20 مارس، إذ يشهد طقس اليوم أخر ساعات في الفصل والذي يليه فصل الربيع غدا الثلاثاء 21 مارس 2023.

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20 مارس 2023، بالتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر شعبان 2023.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع