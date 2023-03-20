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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

أسعار الذهب والدولار
أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس

يبحث الكثير عن الأسعار والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

 

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما سجلت أعلى مستوياتها أمس الأحد 19 مارس 2023 ، إذ تراجع سعر الجرام عيار 21 اليوم بعدما وصل إلى 2100 جنيه أمس.

 

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم مستويات جديدة في سوق مواد البناء ، إذ سجل سعر طن حديد عز اليوم .

 

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يحرص الكثير على معرفة أرقام الطوارئ، فقد يتعرض البعض لمواقف طارئة ويحتاج إليها ، والتي يتم الاستعانة بها في حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع صدى البلد ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة ، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

تراجعت أسعار الدواجن اليوم مجددا في الأسواق ، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 89- 69 جنيها وتبدأ للبيع للمستهلك في المحلات من 71 جنيها بتراجع نحو 24 من أعلى سعر قبل عدة أيام وهو 95 جنيها.

الساعات الأخيرة| الشتاء يترك بصمته القوية وهذا ما يحدث في طقس اليوم

ينتهي فصل الشتاء رسميا اليوم الإثنين 20 مارس، إذ يشهد طقس اليوم أخر ساعات في الفصل والذي يليه فصل الربيع غدا الثلاثاء 21 مارس 2023.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 مارس 2023.. و10 تتحقق لمن حافظ عليها

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20 مارس 2023، بالتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر شعبان 2023.

 

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الاثنين 20-3-2023

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع

اسعار الخدمات نشرة الخدمات الذهب والدولار اسعار الدواجن حالة الطقس

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