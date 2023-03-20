"الدولية للصليب الأحمر" تعلن إطلاق سراح اثنين من موظفيها اختطفا في مالي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إطلاق سراح اثنين من موظفيها اختطفا منذ أسبوعين في شمال مالي.



أورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الاثنين/ هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.



وكان الموظفان قد تم اختطافهما في الرابع من مارس الجاري بين مدينتي "جاو" و"كيدال" في شمال مالي، وتعمل اللجنة الدولية للصليب في مالي منذ 32 عاما، وتعد منظمة محايدة ومستقلة.

يذكر أن مالي تشهد منذ عام 2012 أزمة أمنية خطيرة، وبات العنف وخطف الأجانب والمدنيين أمرا شائعا، وتتراوح دوافعه من المطالبة بفدية إلى الانتقام.