قافلة "البحوث الإسلامية" تعقد لقاءً مفتوحًا مع طلاب ألسن جنوب الوادي بالغردقة

استهلت القافلة الدعوية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة البحر الأحمر، برنامجها بلقاء طلابي مفتوح مع طلاب وطالبات كلية الألسن بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، بحضور نائب رئيس الجامعة وعميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس، حيث حاضر في اللقاء الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية.



تناول اللقاء الذي شهد تفاعلًا من جانب الطلاب طرح مجموعة من الأسئلة التي تمثل الإجابة عليها ضرورة لكل شاب يحدد من خلالها مصير حياته العملية والعلمية والدينية، وكيف يستطيع المسلم تحقيق طموحاته في حياته العملية، والارتقاء بتدينه باستثمار مواسم الطاعة.



كما بين اللقاء أن الطموح والأماني لا تتحقق بالكسل، بل بالإعداد لها والعمل الجادّ لتحقيقها، فكل كسب دنيوي كان أو أخروي لابد له من تخطيط جيد، وأسباب واضحة، وهمة عالية، وسعي مستمر.



ولو كانت الطموحات تتحقق بمجرد الأحلام لاختل ميزان العدالة فلا يستوي الذي يعملون والذين لا يعملون، كما أن مراتب الإيمان لا تدرك بالمجان، ولا يكمل إيمان المسلم إلا بالسعي الحقيقي والإخلاص التام.



ودار في ختام اللقاء حوار مثمر حرصت فيه القافلة على تصحيح مفاهيم الشباب، وتوجيه قلوبهم نحو ربهم وطاعته، واستثمار شهر رمضان المقبل في فعل الخيرات والارتقاء بالإيمان.