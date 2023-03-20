روسيا: واشنطن تخطط لتنفيذ أعمال عدائية ضد سوريا

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن القيادة المركزية للقوات الأمريكية تخطط لتشكيل كتائب من المتطرفين، من أجل تنفيذ أعمال عدائية ضد الحكومة السورية.

وأضاف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بحسب شبكة "روسيا اليوم" إن الولايات المتحدة تواصل استخدام الجماعات الخاضعة لسيطرتها في سوريا لتقويض مواقف الحكومة الشرعية.

وأوضح أن الولايات المتحدة تخطط في هذا الإطار لتزويد تنظيمات متطرفة في سوريا بعشرات السيارات رباعية الدفع مجهزة بمدافع من عيار كبير، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة.

وأشار إلى أن التفاعل الوثيق للولايات المتحدة مع الجماعات المتطرفة والإرهابيين ، بمن فيهم مسلحو "داعش"، يضعهم في نفس القائمة.

وشدد مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي على أن "مثل هذا النشاط الأمريكي هو في الأساس مظهر من مظاهر إرهاب الدولة".