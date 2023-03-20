العمل النيابي ومبادرات حماية اجتماعية.. 6 مكتسبات للمرأة في عهد السيسي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

الرئيس السيسي

أحلام المرأة تتحقق في عهد السيسي

خطوات تاريخية للمرأة المصرية تحققت طوال الثماني سنوات الماضية منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد بفضل دعمه القوى وثقته في قدراتها وصلابتها.

فشهد ملف نصرة المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفا لطموحها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة، وعلى مدى 8 سنوات فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل.

ومهد الرئيس السيسي الطريق للمرأة للمشاركة الواسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانا من الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

ويظل العنوان الرئيسي للسنوات الثمانية الماضية لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي هو توفر إرادة سياسية حقيقة للمرأة المصرية جعلتها تعيش عصرا من التمكين والحماية، فتح لها كافة الأبواب لتتمتع بحقوقها وتحقق أحلامها دون أي تمييز أو اقصاء أو تهميش.

وبالفعل هذا هو العصر الذهبي التي تحظى به المرأة المصرية، فالرئيس عبد الفتاح السيسي هو المدافع الأول عن حقوقها، وتأتي توجيهاته دائما شاملة وملبية لعدد كبير من طموحات المرأة المصرية في الكثير من القضايا الملحة التي تخصها سواء داخل محيط أسرتها أو خارجه أو في سوق العمل.

الرئيس السيسي

المرأة في مجلس النواب والقضاء

وتزامنا مع حفل الرئيس السيسي لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023 فهناك الكثير من الحقوق والمكتسبات التي حققتها المرأة في عهد السيسي وهي:

وأبرز أنشطة تمكين المرأة هو التثقيف المالي وريادة الأعمال، حيث تم تنفيذ 1819 دورة للتثقيف المالي على مستوى أساسي ومتقدم، استفاد منها 75 ألف سيدة، فضلًا عن تنفيذ 4278 دورة تدريبية ضمن برنامج ريادة الأعمال استفاد منها 102.7 ألف سيدة.

وعلى صعيد التعاون مع البنوك لتقديم الخدمات البنكية للسيدات المستفيدات من البرامج التدريبية للمجلس القومي للمرأة، فقد تم إصدار 45.1 ألف كارت ميزة من قبل بنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكان والتعمير وبنك سايب، علاوة على تقديم 2024 قرضًا متناهي الصغر من قبل بنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكان والتعمير وبنك سايب بقيمة تمويلية 25.6 مليون جنيه، بجانب تفعيل 3530 محفظة إلكترونية من خلال بنك مصر.

كما أن الحقوق السياسية للمرأة شملت فيما يتعلق بالمجالس التشريعية زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب، ليصل إلى 165 مقعدًا عام 2022، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلًا عن زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ليصل إلى 41 مقعدًا عام 2022، مقابل 12 مقعدًا عام 2012.

وعلى صعيد وضع المرأة في السلك القضائي، أنه لأول مرة تم تعيين 137 قاضية في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022، مقابل 2133 قاضية عام 2012، فضلًا عن زيادة عدد القاضيات بالمحاكم ليصل إلى 137 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 42 قاضية عام 2012.

أما عن المرأة في مواقع صنع القرار، فقد زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري ليصل إلى 6 وزيرات عام 2022، مقابل وزيرتين عام 2012، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لترأسه سيدة لأول مرة في تاريخ المجلس منذ إنشائه، كما تم تعيين أول سيدة في منصب نائب محافظ البنك المركزي، علاوة على تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي.

والحقوق الاجتماعية للمرأة فيما يتعلق بالتعليم، حيث ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 49.4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 45.4% عام 2013/2014، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 58.8% عام 2021/2022، مقارنة بـ 47.9% عام 2013/2014، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) لتصل إلى 0.18% عام 2021/2022، مقابل 0.45% عام 2013/2014.

وبالنسبة لقطاع الصحة، تم فحص 33.8 مليون سيدة من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حتى الآن، بينما تم فحص 1.8 مليون سيدة من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين حتى الآن، فضلًا عن 2 مليون سيدة مستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49.3% من إجمالي المستفيدين.

المرأة في القضاء

حقوق ومكتسبات المرأة المصرية

كما تم مد 70 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد بمواد غذائية أو توعيتها صحيًا شهريًا بإجمالي تكلفة تقرب من 200 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ 9.3 ملايين زيارة طرق أبواب للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال برنامج 2 كفاية حتى الآن.

وتتضمن الحقوق الاجتماعية أيضًا، بلوغ نسبة السيدات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة 75% بواقع 3.5 مليون سيدة، كما تحصل 6 ملايين سيدة على معاشات تأمينية بنسبة 58% من إجمالي أصحاب المعاشات، و3 ملايين سيدة مؤمن عليها بنسبة 23% من المؤمن عليهم، بجانب مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لتغطية أحكام النفقة لأكثر من 224 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات.

وتشمل الحقوق الاجتماعية أيضًا، تقديم دعم بقيمة 3.6 مليار جنيه سنويًا لدعم السيدات المعيلات بإجمالي 744 ألف سيدة، علاوة على استخراج مليون بطاقة رقم قومي للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات.

كما أن 500 ألف فتاة مستفيدة من برنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، فضلًا عن تأهيل 15 ألف رائدة اجتماعية للتوسع في برنامج "وعي" للتنمية الأسرية والمجتمعية.

وعن جهود مناهضة العنف ضد المرأة ضمن الحقوق الاجتماعية، تم إنشاء 31 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، و10 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن وجود عيادات آمنة للمرأة بـ 10 مستشفيات جامعية، بجانب إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.

كما أنه لأول مرة في مصر، أنشئ في عام 2019 اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ووصلت لأكثر من 89.1 مليون اتصال توعوي ونتج عنه انخفاض نسبة ختان الإناث (من أول يوم حتى 19 سنة) حيث بلغت 14% عام 2021، مقابل 21% عام 2014، مضيفًا أنه تم استقبال 223.1 ألف استفسار وشكوى بمكتب شكاوى المرأة وتقديم المشورات لهم منذ 2001 حتى الآن، كما يقدم 500 محامي متطوع دعمًا قانونيًا بالمجان من خلال المكتب في جميع المحافظات.

والجدير بالذكر، أن الحقوق التي حصلت عليها المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يسبق الحصول عليه من قبل، فالسيدات يتمسكن بالمساواة في كافة مناحي الحياة.