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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حقيقة إهداء محمد رمضان ساعة ألماس لحسن شاكوش.. تفاصل الهجوم على مصطفى خاطر

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي: 

طرح البرومو الرسمي لمسلسل رسالة الإمام لـ خالد النبوي

طرحت الشركة المنتجة، البرومو الرسمي لمسلسل “رسالة الامام” بطولة الفنان خالد النبوي، وذلك إستعدادًا لعرضه في شهر رمضان المبارك ٢٠٢٣.


ضفائر طويلة.. كارمن سليمان تتألق في جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

حقيقة إهداء محمد رمضان ساعة ألماس لـ حسن شاكوش

نفى الفنان حسن شاكوش، ما تردد حول إهداء الفنان محمد رمضان، ساعة ألماس له كتعويض عن عدم حضوره حفل زفافه.

بقيادة ياسمين عبد العزيز.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاده بكواليس ضرب نار

احتفل الفنان ماجد المصري، بعيد ميلاده، برفقه طقم عمل مسلسل “ضرب نار”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

البقاء لله.. دنيا سمير غانم تنعي لبني محمود

نعت الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة لبني محمود، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

حالة قدرية.. محمد ثروت يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله

كشف الفنان الكبير محمد ثروت تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لنجله المخرج والمطرب أحمد ثروت بعد إصابته «متلازمة ميلر فيشر»، وهو مرض مناعي قائلًا: «إصابة أحمد وعلاجه تشهد حالة قدرية فبدأنا في مصر رحلة فحوصات والمرحلة الأولى من العلاج كانت في مصر.

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