الأربعاء.. حفل تكريم الفائزين في مسابقة لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة

يحتفل المجلس الأعلى للثقافة بتكريم الفائزين في مسابقة لجنة المسرح "النصوص والدراسات النقدية المسرحية" والتي نظمتها في فرعي الدراسات النقدية والنصوص المسرحية؛ وذلك تحت رعاية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

وسيتم تكريم الفائزين في تمام الساعة الخامسة من مساء الأربعاء ٢٢ مارس الحالي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وأعلن عن مسابقة لجنة المسرح في أغسطس الماضي ضمن عدد كبير من المسابقات التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة؛ ضمن تنفيذ خطة التنمية المستدامة فيما يخص تشجيع ودعم ورعاية المواهب والمبدعين؛ وتم الإعلان عن نتيجة المسابقة في مؤتمر صحفي في يناير الماضي وتضمنت المسابقة ثلاث جوائز في كل فرع من الفرعين.

وقد جاءت نتيجة المسابقة على النحو التالي:

أولا: فرع الدراسات النقدية:

١- المركز الأول : محمود أحمد محمود زكري عن عمله (مسرحية باب الفتوح لمحمود دياب "مساءلة التاريخ والخطاب الدرامي").

٢- المركز الثاني : رنا محمد عبد القوي منصور عن عملها (المعالجة الدرامية لآليات المسرحة في الاحتفالات الطقسيـة .. تطبيقًا على بعض النصوص المسرحية المصرية.

٣- المركز الثالث : شريف صالح عبده على صالح عن عمله (المعلن والمخفي في مسرحية زوبة المصرية.

ثانيا: فرع النصوص المسرحية:

١ - المركز الأول : دعاء جمال فهيم عن عملها (الرماد).

٢ - المركز الثاني : أحمد سمير قرني محمد عن عمله (أضغاث أحلام).

٣- المركز الثالث : هاني مصطفى محمد قدري عن عمله (قبور بلا موتى).

وضمت لجنة التحكيم للمسابقة بفرعيها عدد من المتخصصين في مجال الموضوع على النحو التالي:

أولاً: فرع الدراسات النقدية

الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة اميرة الوكيل، والدكتور محمد سمير الخطيب.

ثانيًا: فرع النصوص المسرحية: الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتورة ايمان عزالدين، والدكتور ايمن الشيوي