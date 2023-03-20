عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأربعاء.. حفل تكريم الفائزين في مسابقة لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة

صدى البلد

يحتفل المجلس الأعلى للثقافة  بتكريم الفائزين في مسابقة لجنة المسرح "النصوص والدراسات النقدية المسرحية" والتي نظمتها في فرعي الدراسات النقدية والنصوص المسرحية؛ وذلك تحت رعاية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

 

وسيتم تكريم الفائزين في تمام الساعة الخامسة من مساء الأربعاء  ٢٢ مارس الحالي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وأعلن عن مسابقة لجنة المسرح في أغسطس الماضي ضمن عدد كبير من المسابقات التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة؛ ضمن تنفيذ خطة التنمية المستدامة فيما يخص تشجيع ودعم ورعاية المواهب والمبدعين؛ وتم الإعلان عن نتيجة  المسابقة في مؤتمر صحفي في يناير الماضي وتضمنت المسابقة ثلاث جوائز في كل فرع من الفرعين.

txt

في ذكرى التأسيس.. تعرف على فكرة إنشاء أول جهاز بوليس مصري لمكافحة المخدرات

txt

حكاية شارع.. التنسيق الحضارى يدرج اسم أحمد خشبة باشا فى المشروع

وقد جاءت نتيجة المسابقة على النحو التالي:   
أولا: فرع الدراسات النقدية:
١- المركز الأول : محمود أحمد محمود زكري عن عمله (مسرحية باب الفتوح لمحمود دياب "مساءلة التاريخ والخطاب الدرامي").
٢- المركز الثاني : رنا محمد عبد القوي منصور عن عملها (المعالجة الدرامية لآليات المسرحة في الاحتفالات الطقسيـة .. تطبيقًا على بعض النصوص المسرحية المصرية.
٣- المركز الثالث : شريف صالح عبده على صالح عن عمله (المعلن والمخفي في مسرحية زوبة المصرية.

ثانيا: فرع النصوص المسرحية:
١ - المركز الأول : دعاء جمال فهيم عن عملها (الرماد). 
٢ - المركز الثاني : أحمد سمير قرني محمد عن عمله (أضغاث أحلام). 
٣- المركز الثالث : هاني مصطفى محمد قدري عن عمله (قبور بلا موتى).

وضمت لجنة التحكيم للمسابقة بفرعيها عدد من المتخصصين في مجال الموضوع على النحو التالي:
أولاً: فرع الدراسات النقدية
الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة اميرة الوكيل، والدكتور محمد سمير الخطيب.

ثانيًا: فرع النصوص المسرحية: الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتورة ايمان عزالدين، والدكتور ايمن الشيوي

المجلس الأعلى للثقافة الاعلى للثقافة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف الدكتور هشام عزمي النصوص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

للجمهور والموظفين.. تعرف على مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

حال الانسحاب .. ننشر عقوبات عدم مشاركة الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

اعتذار شيك.. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلي بكأس الرابطة

ترشيحاتنا

رسميا.. صدور قانون زيادة المعاشات| وهذه هي الفئات المستفادة

أول تعليق لـ الرئيس الصيني فور وصوله إلى موسكو

دوري أبطال أفريقيا.. قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

أمطار بشوارع الغربية وحملات لرفع تراكمات المياه المتراكمة

البرلمان يرفض طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عيد حماد

رضع مع فتاة مرة واحدة.. فهل يجوز له الزواج منها ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان مي عمر يثير ضجة| رقم صادم

نوع من الخل يساعد في علاج الكوليسترول ومرض السكري

الدنيا ربيع والجو بديع.. يومك دافي أول رمضان وخد بالك في السحور

على قلبكم في رمضان.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. أمينة خليل تحارب ملل الزوج في "الهرشة السابعة"| وهذه قنوات عرضه

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ